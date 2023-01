Quarta na TV: “narco-advogados”, Trump decifrado e João Costa entrevistado

As cantigas de Paulo de Carvalho e a estreia de That 90’s Show são outras escolhas do dia. Filmes de Sofia Coppola, Tarsem Singh e Doug Liman completam as sugestões.

CINEMA

Lost In Translation - O Amor É Um Lugar Estranho

AMC, 14h57

Um olhar íntimo, de subtilezas tão românticas quanto cómicas, sobre dois estranhos à deriva num sítio que lhes é estranho, numa cidade que quase não existe para além das muralhas do hotel onde ambos estão hospedados. Nomeado para quatro Óscares, o filme ganhou um pelo argumento original, da autoria da também realizadora Sofia Coppola.

Bob Harris (Bill Murray) e Charlotte (Scarlett Johansson) são dois americanos em Tóquio. Ele é uma estrela de cinema que perdeu o brilho e está a atravessar uma crise de meia-idade. Ela é uma jovem a reboque do marido, um fotógrafo viciado no trabalho (Giovanni Ribisi). Os caminhos de Bob e Charlotte cruzam-se por acaso, numa noite de insónia, no bar do hotel.

Outro/Eu

Hollywood, 19h30

Diagnosticado com um cancro já em fase terminal, o poderoso multimilionário Damian Hale aceita a proposta do professor Albright sobre um “tratamento” inovador: a consciência de uma pessoa é retirada do seu corpo doente e colocada num outro, mais jovem e saudável, criado artificialmente para esse fim. Damian encena a própria morte, submete-se à intervenção e começa uma nova vida com outro corpo e identidade. Tudo corre bem até ele se esquecer de tomar a medicação necessária e começar a ter recordações de uma vida que nunca teve.

Ben Kingsley, Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Victor Garber e Derek Luke compõem o elenco deste filme dirigido por Tarsem Singh.

No Limite do Amanhã

AXN, 00h36

Thriller de ficção científica realizado por Doug Liman e inspirado na novela gráfica japonesa All You Need Is Kill, de Hiroshi Sakurazaka e Yoshitoshi ABe. Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton e Lara Pulver ocupam os papéis principais.

A Terra foi invadida por alienígenas que nenhuma força militar consegue derrotar. Bill Cage é enviado em missão, mas depressa acaba morto. Mas, no momento da sua morte, leva consigo um ser extraterrestre. Esse contacto transporta-o para uma misteriosa dimensão que o faz morrer e ressuscitar vezes sem conta, o que cria a possibilidade de encontrar forma de destruir o inimigo.

SÉRIE

That 90's Show

Netflix, streaming

Estreia da sequela da sitcom That 70’s Show, o sucesso de audiências e distinções que projectou actores como Ashton Kutcher, Mila Kunis ou Laura Prepon, entre 1998 e 2006. A nova série passa-se em 1995 e acompanha os adolescentes da geração seguinte.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 1h30

No momento em que o impacto da insatisfação dos professores se faz sentir em greves por todo o país, Vítor Gonçalves procura respostas e propostas do ministro da Educação, João Costa, cuja estratégia passa por três acções: aproximar, fixar e vincular.

DOCUMENTÁRIOS

Se Matares, Liga-me

RTP2, 22h54

Investigação do jornalista Eduardo Febbro sobre o tráfico de drogas na perspectiva dos chamados “narco-advogados”. Vai do México à Colômbia, passando pelos EUA, para perceber os argumentos e as motivações de advogados experientes que trabalharam para figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán ou Sandra Ávila Beltrán, a “rainha do Pacífico”.

Donald Trump: A Faking It Special

ID, 23h

O antigo Presidente americano é o alvo deste capítulo de Faking It, a série que chama especialistas em linguagem corporal, inteligência emocional, linguística e psicologia forense a esmiuçar a postura de personalidades tão famosas quanto polémicas. Da análise a Trump sairão referências a traços como “narcisismo, maquiavelismo e psicopatia”, adianta o ID.

MÚSICA

Paulo de Carvalho - 60 Anos de Cantigas

RTP1, 22h41

Registo do concerto que a Sociedade Portuguesa de Autores promoveu em Novembro de 2021, na Aula Magna (Lisboa), como homenagem a Paulo de Carvalho, a quem tinha já atribuído o Prémio Carreira nesse ano. O próprio subiu ao palco para interpretar canções tão emblemáticas como Flor sem tempo, Nini dos meus 15 anos ou o icónico E depois do adeus.