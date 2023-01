Chanceler alemão prepara-se para nomear novo ministro da Defesa: Boris Pistorius

O ministro do Interior da Baixa Saxónia, Boris Pistorius, será o novo ministro da Defesa da Alemanha, segundo vários jornais alemães, como o Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit ou Die Welt.

Depois de uma vida inteira na política de Hanôver, o político de 62 anos chega ao Governo nacional – antes foi muitas vezes indicado como possível candidato a vários cargos em Berlim sem nunca ser o escolhido, destaca o SZ. Em 2017 tinha feito parte do “governo-sombra” de Martin Schulz e em 2019 concorreu à liderança do SPD, lembra o jornal Die Zeit.

A pasta, livre após a demissão de Christine Lambrecht, pedida na segunda-feira, teria de ser ocupada por alguém do Partido Social Democrata (SPD), como foi estabelecido quando foi negociada a coligação entre o partido de centro-esquerda do Chanceler, os Verdes, e o Partido Liberal Democrata.

Lambrecht era criticada por não ter conseguido reformar as Forças Armadas alemãs, que depois de décadas a serem negligenciadas receberam um aumento de investimento, através de um fundo especial no valor de 100 mil milhões de euros anunciado pelo chanceler no seu discurso de Zeitenwende ("viragem" ou "mudança de era"), como resposta à invasão russa da Ucrânia​.

É uma pasta considerada especialmente difícil na Alemanha, que também foi ocupada pela actual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A decisão era ainda urgente porque na quinta-feira chega a Berlim o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e na sexta-feira há um encontro entre ministros da Defesa na base militar norte-americana de Ramstein para discutir mais envios de armas para a Ucrânia, com o Governo alemão pressionado para enviar carros de combate Leopard 2 para a Kiev.

Apesar de o cargo de Pistorius na Baixa Saxónia ser, há dez anos, de ministro do Interior, o político tem muita experiência e destaca-se pelo grau de especialização – duas características que seriam essenciais para quem sucedesse a Lambrecht, criticada por falta de conhecimento na pasta, além dos escândalos.

O mais recente foi provocado por um vídeo com uma mensagem de Ano Novo ao som do fogo-de-artifício, em Berlim, em que falava da guerra da Ucrânia e dizia ter conhecido pessoas muito interessantes. Outro, mais cedo, deveu-se a ter usado um helicóptero do Exército para, depois de uma visita a um quartel no Norte, ir até à ilha de Sylt com o filho.