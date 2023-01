Antigo comandante do grupo Wagner procura asilo na Noruega depois de fugir da Rússia

Um antigo comandante do grupo mercenário russo Wagner, que lutou na Ucrânia, disse ter fugido para a Noruega e pedido asilo depois de ter desertado, temendo pela vida.

Andrei Medvedev, 26 anos, que se juntou ao grupo a 6 de Julho de 2022 com um contrato de quatro meses, disse num vídeo publicado pelo grupo Gulagu.net que tinha atravessado a fronteira com a Noruega antes de ser detido pela polícia norueguesa.

O serviço de imigração norueguês confirmou à agência Associated Press que Andrei Medvedev procurou asilo no país mas informou que “por questões de segurança e privacidade (…) não pode fazer mais comentários sobre o assunto”.

Já a polícia, que não confirmou a identidade do detido, disse à agência AFP que um homem foi “detido pelos guardas fronteiriços noruegueses e pela polícia norueguesa às 1h58” da manhã de sexta-feira. “Pediu asilo à Noruega”, confirmou Tarjei Sirma-Tellefsen, responsável pela polícia de Finnmark, no norte da Noruega.

O advogado de Medvedev disse à BBC que ele estava em Oslo, acusado de entrar ilegalmente no país, e afirmou que o russo desertou depois de ter testemunhado crimes de guerra na Ucrânia. Actualmente está “num lugar seguro” e o caso está a ser analisado. Se ele conseguir asilo, a acusação de imigração ilegal “cairá automaticamente”, afirmou o advogado.

As afirmações são confirmadas numa declaração em vídeo de Medvedev, um órfão que se juntou ao exército russo e cumpriu pena na prisão antes de se juntar aos Wagner. O antigo comandante disse ter-se afastado do grupo após testemunhar a morte de desertores capturados pelos Wagner.

"Tenho medo de morrer em agonia", disse Medvedev a Vladimir Osechkin, fundador do grupo Gulagu.net, que disse ter ajudado Medvedev a deixar a Rússia depois de ter sido contactado pelo jovem, por temer pela vida.

No vídeo, Medvedev revelou que estava a falar a partir de Oslo e disse ter atravessado a fronteira subindo por cercas de arame farpado e fugindo a uma patrulha de fronteira com cães. Revelou ainda ter ouvido os guardas de fronteira disparar tiros enquanto corria através de uma floresta e sobre gelo fino e quebradiço em direcção à Noruega.

O fundador do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que Medvedev trabalhou numa célula norueguesa do grupo, mas acusou-o de ter "maltratado prisioneiros".

"Tenham cuidado, ele é muito perigoso", disse Prigozhin num comunicado divulgado pela sua porta-voz. No comunicado, Prigozhin nunca abordou as alegações a assassinatos e maus-tratos de prisioneiros.

Numa entrevista ao grupo Gulagu, Medvedev disse que ficou insatisfeito porque o seu contrato foi repetidamente prolongado pelo grupo Wagner sem o seu consentimento e por ter testemunhado o assassinato e maus-tratos de prisioneiros russos, levados para frente de batalha.

De acordo com Medvedev, as baixas foram muito elevadas depois de o grupo Wagner terem começado a enviar grandes números de prisioneiros para a frente de batalha na segunda metade de 2022. Os serviços de segurança internos do grupo distribuíam punições extremas, acrescentou. Disse ainda que um homem que foi filmado, em Novembro, a ser executado com uma marreta fazia parte da sua unidade.

O comunicado do grupo Wagner não abordou os relatos de Medvedev sobre castigos e baixas no campo de batalha ou o facto de o seu contrato ter sido repetidamente prorrogado. Prigozhin disse apenas que o seu grupo é uma força de combate eficaz porque tem vasta experiência no campo de batalha, está bem abastecido, tem um sistema de comando meritocrático no qual todos podem contribuir e "a disciplina mais severa".