Greve fechou 32 escolas só no concelho de Lisboa, segundo Fenprof

Paralisação dos professores convocada por oito sindicatos afectará um distrito por dia, devendo terminar no dia 8 de Fevereiro, no Porto. Governo tem novas propostas em cima da mesa das negociações.

Milhares de alunos do distrito de Lisboa esbarraram nos portões da escola esta segunda-feira, devido à greve de 18 dias que se iniciou esta segunda-feira no distrito de Lisboa e que deverá culminar no Porto, no dia 8 de Fevereiro. Só no concelho de Lisboa, "32 escolas não abriram", segundo adiantou ao PÚBLICO José Feliciano Costa, presidente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa e secretário-geral adjunto da Fenprof.

No concelho de Odivelas, nenhum estabelecimento de ensino abriu as portas, adiantou o mesmo responsável sindical. Na Amadora, fecharam sete escolas e em Oeiras e Sintra nove. O balanço feito às 10h permitiu ainda perceber que, em Cascais, apenas uma escola fechou. "Este nível de adesão é bom, porque nos dá uma força acrescida nas negociações com o Governo", congratulou-se José Feliciano Costa.

Esta greve por distritos, convocada por uma plataforma que agrega oito organizações sindicais, da Fenprof ao Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação (Sinape), passando pelo Sindicato Democrático dos Professores (Sindep), decorre em paralelo com outras duas paralisações: uma greve por tempo indeterminado convocada pelo Sindicato de todos os Profissionais de Educação (Stop), iniciada a 9 de Dezembro e que deverá manter-se até ao final do mês, e uma greve parcial ao primeiro tempo de aulas convocada pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) e que está programada até Fevereiro.

Depois deste arranque em Lisboa, a paralisação dos professores deverá passar por Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e, no dia 8 de Fevereiro, termina no Porto. Para o dia 11 de Fevereiro, foi marcada uma manifestação nacional em defesa da profissão docente e, nesta data, serão anunciadas novas acções de protesto, caso as negociações com o Ministério da Educação não sejam consideradas satisfatórias, segundo a Fenprof.

Os oito sindicatos convocaram esta paralisação depois de terem dado um prazo à tutela para recuar em algumas das propostas relacionadas com o regime de concursos. O Governo convocou, entretanto, a terceira ronda negocial para os próximos dias 18 e 20, mas para as estruturas a mera convocação de uma reunião “não altera nada”, como referiu o líder da Fenprof, Mário Nogueira.

Vinculação após três contratos

Entretanto, e já depois do acampamento da passada sexta-feira, o Governo mostrou-se disponível para analisar a vinculação dos professores após três contratos, tal como sucede na restante administração pública. O executivo adiantou ainda que vai propor a diminuição do tamanho das áreas em que os professores têm de se deslocar para dar aulas. Para fixar os docentes, as escolas poderão abrir lugares de quadro em detrimento de outros tipos de vínculos.

No sábado, na Comissão Nacional do PS, em Coimbra, o primeiro-ministro, António Costa, sustentou que “a única forma” de dar “estabilidade à carreira de docente, de reforçar a integração de cada docente na comunidade educativa é, tão cedo quanto possível, fixar à escola onde está e onde deseja prosseguir”.

Para o coordenador-geral adjunto da Fenprof, porém, as propostas governamentais não bastam para dissipar o descontentamento dos professores. "A vinculação ao fim de três anos já existe na prática, a questão está em saber qual será a duração dos contratos de que o Governo fala", reagiu, para acrescentar que mesmo esta proposta "deixa de fora os milhares de professores que têm 15 e 20 anos de serviço. "Queremos uma vinculação extraordinária para esses colegas", adiantou.