Busca pelo gato Tito continua – e já envolve o Governo da Bolívia e um médium

Tito desapareceu no mês passado num voo da Bolívia. O Governo do país começou as buscas e chamou um médium e investigadores para ajudarem a localizar o animal.

Bombeiros, autoridades de aviação e, mais recentemente, um médium juntaram-se à missão do Governo boliviano para encontrar Tito, um gato cinzento e branco que desapareceu num voo entre Tarija e Santa Cruz, no mês passado.

O médium está a trabalhar nas buscas a partir de La Paz, mas mesmo à distância tem mantido contacto com Andrea Iturre, a dona, através do WhatsApp, escreve o diário britânico The Guardian. O psíquico afirma que o animal está vivo, mas até agora não há sinal do felino.

A informação foi divulgada na semana passada pelo ministro dos Direitos do Consumidor da Bolívia. "Estamos a utilizar todos os nossos recursos para encontrá-lo", disse Jorge Silva, acrescentando que o médium "pode comunicar com o Tito para descobrir onde é que ele está".

Segundo Andrea Iturre, o gato desapareceu no dia 8 de Dezembro num voo da companhia aérea Boliviana de Aviación (BoA), que só depois da aterragem constatou que a caixa transportadora onde seguia Tito estava vazia.

A dona contou o episódio nas redes sociais e pediu ajuda para encontrar o gato. O apelo tornou-se viral no país, ao ponto de o ministro das Obras Públicas, Edgar Montano, ter anunciado que o Estado ia iniciar as buscas para encontrar o animal.

"O gato gosta de atum, por isso deixámos atum [nas imediações do aeroporto]", afirmou numa conferência de imprensa em Dezembro, acrescentando que suspeitava que o felino podia estar a vaguear pelo aeroporto de Tarija desde a data de partida do voo.

O desaparecimento de Tito desencadeou críticas por parte de defensores de animais para com a BoA. A companhia de aviação tem falado pouco sobre o caso e não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

A dona, por outro lado, continua a procurar o animal. Num vídeo recente, Andrea pediu para que as pessoas ficassem atentas a vestígios do gato. "Não parei e não vou parar de o procurar", acrescentou.​