Dona Aninhas: mar, bordados e filigrana num boutique hotel em Viana

"Honrar as tradições" e a "cultura vianense". Estes são dois dos pilares do AP Dona Aninhas, um boutique hotel de charme no centro de Viana do Castelo, no Largo Vasco da Gama, que é a primeira unidade do grupo AP Hotels & Resorts no Norte do país.

O hotel, cujo tema principal é a art déco, apresenta 64 quartos e suítes com três ambientes — os navegadores, a filigrana e os bordados de Viana — e dispõe de serviços que vão desde o restaurante, que "aposta na gastronomia local" (aberto ao pequeno-almoço, almoço e jantar), um ginásio e um spa com piscina interior, banho turco, jacuzzi, sauna e solário e onde os clientes poderão usufruir de tratamentos e massagens.

Foto O Dona Aninhas fica no Largo Vasco da Gama DR

No AP Dona Aninhas poderá ainda realizar eventos corporativos e sociais, existindo para o efeito uma sala de reuniões com serviço de coffee break e banquetes.