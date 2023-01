Comissão do aeroporto ainda pode riscar opções entregues pelo Governo

Os trabalhos da comissão técnica independente que vai estudar as localizações do novo aeroporto de Lisboa já arrancaram. Em entrevista ao PÚBLICO, a coordenadora da comissão, Rosário Partidário, fala sobre as "emoções" que existem à volta do dossier, explica o método e o calendário de trabalhos e avisa: "O 'business as usual' não é opção porque está tudo saturado." A responsável adianta que a lista das opções de localização que vão ser estudadas pode ser mais curta do que a fornecida pelo executivo – uma decisão que será fechada até Abril. O relatório final que apontará para a melhor opção será entregue ao Governo até final de 2023.