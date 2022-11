Comissão técnica dá mais um passo para começar a estudar novo aeroporto de Lisboa

A coordenadora-geral da comissão técnica independente já escolheu os seis coordenadores que a vão acompanhar no trabalho para a escolha da localização do novo aeroporto de Lisboa. Fernando Alexandre, que foi secretário de Estado da Administração Interna no Governo de Passos Coelho, será o responsável pela análise e modelagem económico-financeira.

Os nomes dos seis coordenadores serão divulgados em breve pelo Governo. Segundo informação a que o PÚBLICO teve acesso, para coordenar os estudos de procura aeroportuários e de acessibilidades de infra-estruturas e transportes foi escolhido Daniel Murta, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Rosário Macário, professora do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, vai coordenar o grupo de trabalho sobre a planificação aeroportuária, incluindo análise de capacidade e planos de desenvolvimento aeroportuário compatíveis com a evolução de um hub intercontinental.

Paulo Pinho, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ficará a coordenar o estudo das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, e Teresa Fidelis, professora do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, terá a cargo o estudo da componente de ambiente e Avaliação Ambiental Estratégica.

A análise e modelagem económico-financeira terá à cabeça como coordenador o professor da Faculdade de Economia da Universidade do Minho, Fernando Alexandre. A vertente jurídica será tratada por Mafalda Carmona, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Esta lista de nomes já foi aprovada pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e é mais um passo para o processo de decisão do novo aeroporto de Lisboa.

A comissão técnica independente vai ser liderada por Rosário Partidário e tem até 31 de Dezembro de 2023 para apresentar ao Governo um relatório que permita uma decisão política.

Em cima da mesa estão cinco opções: Portela mais Montijo; Montijo mais Portela; Alcochete; Portela mais Santarém; e Santarém sozinho.