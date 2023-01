Morreu a actriz italiana Gina Lollobrigida, “a mulher mais bonita do mundo”

A actriz italiana Gina Lollobrigida, que contribuiu para criar a imagem da diva italiana, morreu aos 95 anos, avançou a agência ANSA esta segunda-feira.

Nasceu a 4 de Julho e 1927, em Subiaco, Lácio, e foi modelo fotográfico antes de ser actriz — ficou em terceiro lugar no concurso de Miss Itália em 1947. ​Lollobrigida alcançou a fama nos anos 1950, tornando-se num sex symbol do cinema italiano, padrão de beleza da década, e conquistando o epíteto de "mulher mais bonita do mundo", depois de interpretar em 1955 o papel de Lina Cavalieri no filme La donna più bella del mundo, de Robert Z. Leonard, em que contracenava com Vittorio Gassman.

O jornal La Repubblica, no seu obituário, considera-a uma das grandes protagonistas do cinema italiano, "uma das artistas mais importantes da sua geração", tendo ajudado, ao lado da sua rival Sophia Loren, "a criar a imagem da diva italiana que soube transformar-se de símbolo sexual em estrela internacional". Segundo o jornal Corriere della Sera, estava internada há alguns dias numa clínica em Roma.

Conhecida por uma geração como Bersagliera, na sua filmografia contam-se títulos como La Città si difende (1951) ou Achtung banditi (1951). A sua longa carreira iniciou-se cedo nas fotonovelas, onde usava o pseudónimo de Diana Loris, e terminou com alguns filmes na televisão, nos anos 80 e 90, entre os quais o remake de La Romana, de Alberto Moravia. Ganhou um Globo de Ouro com o filme Torna a settembre, com Rock Hudson, mas foram vários os filmes que fez com actores de Hollywood, como Beat the Devil (1953), com Humphrey Bogart. "La Lollo", como era conhecida em Itália, contracenou com Burt Lancaster e Tony Curtis em Trapeze (1956).

Foi dirigida por realizadores italianos como Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Pietro Germi.

Mais tarde, depois de sair do mundo do cinema, foi fotógrafa e escultora. Em 2022, aos 95 anos, tentou uma incursão na política, concorrendo ao Senado nas últimas eleições gerais italianas. “Estou cansada de ouvir os políticos a discutirem entre si sem nunca chegarem a um consenso”, justificou ao jornal italiano Corriere Della Sera.

Em Setembro, mesmo antes das eleições italians, a actriz teve alta depois de uma fractura no fémur que a obrigou a ser operada e a deixou muito fragilizada.