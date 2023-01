Sete distritos sob aviso vermelho a partir de terça-feira devido a agitação marítima

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão passar de aviso laranja para vermelho a partir das 21h de terça-feira devido à agitação marítima, anunciou esta segunda-feira o IPMA.

Estes sete distritos vão passar a aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, a partir das 21h de terça-feira e até às 06h de quarta-feira devido à previsão de agitação marítima forte, prevendo-se ondas de noroeste com 6,5 a 7,5 metros de altura significativa, podendo atingir a altura máxima de 12 a 14 metros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco extremo.

Os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima forte até às 18h desta segunda-feira, passando depois a aviso laranja até às 00h de quinta-feira.

Sob aviso laranja estão ainda os distritos de Castelo Branco e da Guarda devido à previsão de vento de oeste com rajadas até aos 120 quilómetros por hora nas terras altas entre as 21h desta segunda-feira e as 06h de terça-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Faro, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 21h desta segunda-feira e as 03h de terça-feira por causa do vento forte, prevendo-se rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Os distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança também estão sob aviso amarelo por causa da queda de neve acima de 800/1000 metros, descendo a quota a partir do final da tarde para os 500/700 metros entre as 06h de terça-feira e as 03h de quarta-feira.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga devido à previsão de chuva por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas entre as 00h e as 03h de terça-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa do estado do tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) pediu no sábado à população para que adopte medidas preventivas para se defender da "descida significativa da temperatura", acompanhada de precipitação no Minho e Douro Litoral e neve nas terras altas, a partir desta segunda e terça-feira.

A ANEPC alertou, num comunicado, que as previsões do IPMA apontam também para uma "intensificação do vento de quadrante leste", que será "mais intenso nas terras altas", para a "formação de gelo e geada, em especial no interior", e para o aumento gradual da agitação marítima, também a partir desta segunda-feira.

A ANEPC referiu ainda que a precipitação, as baixas temperaturas e a intensidade do vento vão favorecer a formação de gelo e geada e causar um "desconforto térmico elevado", enquanto a agitação marítima sofrerá um agravamento progressivo a partir desta segunda-feira.

A ANEPC alertou para os potenciais riscos deste quadro meteorológico, nomeadamente "intoxicações por inalação de gases, devido a inadequada ventilação em habitações onde se utilizem aquecimentos como lareiras e braseiras", assim como para incêndios devido à "má utilização de lareiras e braseiras ou de avarias em circuitos eléctricos".

O IPMA prevê uma descida da temperatura em Portugal continental, que pode atingir no meio da semana menos cinco graus no interior Norte e Centro.

Num comunicado publicado online, o organismo que faz a previsão meteorológica em Portugal explicou que esta descida de temperatura se deve à passagem de "superfícies frontais frias que atravessam o território de norte para sul, às quais estão associadas massas de ar polar, provenientes de noroeste".