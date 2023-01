Neve no centro e norte de Portugal coloca nove distritos sob aviso amarelo

Queda de neve esperada já na noite de sábado para domingo no norte do país. Rajadas de vento de até 100 km/h e ondas de até 12 metros também motivam avisos do IPMA e alertas da Protecção Civil.

A temperatura vai cair de forma significativa a partir de domingo, devido a uma massa de ar polar, e deverá nevar nos próximos dias em pelo menos nove distritos do centro e norte de Portugal que estarão sob aviso amarelo, indicou este sábado o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso amarelo de neve já nesta noite de sábado para domingo.

Em Braga, Viana do Castelo e Vila Real, espera-se neve acima dos 800 metros, com acumulação possivelmente superior a 2 centímetros a partir dos 1000 metros. O mesmo aviso repete-se na terça-feira nestes três distritos.

Na Guarda e em Castelo Branco, a queda de neve é esperada a partir dos 1000 metros e é possível a interdição de estradas, sobretudo na zona da Torre, na Serra da Estrela. O aviso repete-se na segunda e na terça-feira, com neve esperada a partir dos 900 metros e acumulação superior a 5 centímetros.

Os distritos do Porto, Aveiro, Viseu e Bragança estarão sob aviso amarelo de neve na terça-feira, com queda de neve esperada acima dos 900 metros e acumulação que pode ser superior a 5 centímetros.

Rajadas de vento até 100 km/h e ondas até 12 metros

Para além da neve, o IPMA alerta ainda para a possibilidade de vento muito forte na segunda-feira, com rajadas até 100 km/h nos pontos mais elevados dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda e Castelo Branco.

A agitação marítima também será significativa, com Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso laranja na segunda-feira e terça-feira, com ondas que podem atingir os 10 a 12 metros, e os restantes distritos do litoral, mais a sul, também sob aviso amarelo devido à ondulação - aqui menos intensa, mas a merecer atenção.

Perante esta previsão meteorológica, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil faz vários alertas:

Incêndios em habitações e intoxicações por inalação de gases são riscos associados à utilização de lareiras e braseiras , que obrigam a especial atenção nestes dias frios

em habitações e são riscos associados à utilização de , que obrigam a especial atenção nestes dias frios A chuva, a neve e o gelo vão implicar atenção redobrada nas estradas

É possível a queda de árvores e de estruturas devido ao vento forte

devido ao vento forte É também possível a ocorrência de derrocadas e deslizamentos, sobretudo em zonas que perderam a sua cobertura florestal nos últimos incêndios

A Protecção Civil faz, por isso, as seguintes recomendações: