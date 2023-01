Como secar roupa dentro de casa no Inverno? Eis cinco dicas

Secar roupa em casa é um dos piores pesadelos da gestão doméstica durante o Inverno. As peças estão há cinco dias no estendal e não secam nem por nada? Se já não sabe o que fazer e não quer estar constantemente a recorrer à máquina de secar, eis alguns conselhos que podem ajudar a fazer a lavandaria de forma mais eficiente lá em casa.

Fazer mais um ciclo de centrifugação

Depois de lavar a roupa no programa que costuma utilizar, deixe as peças na máquina e volte a colocar a funcionar para mais um ciclo, mas, desta vez, apenas de centrifugação. Assim, conseguirá retirar o excesso de humidade e a roupa sairá mais seca — logo, também secará no estendal em menos tempo.

Atenção que alguns tecidos naturais, como são o 100% algodão ou o linho, tendem a ficar com vincos depois de demasiada centrifugação. Prefira este método para peças menos delicadas, como lençóis ou calças de ganga.

A maioria das máquinas de lavar também permite ajustar a velocidade de centrifugação, já que nem sempre mais depressa é sinónimo de melhor. Quando retirar as roupas, lembre-se de lhes dar uma boa sacudidela para retirar os vincos maiores. Ninguém quer passar uma tarde inteira a engomar roupa.

Enrolar a roupa numa toalha

Se não quiser gastar energia, há outra forma mais económica de retirar a humidade da roupa. Enrole-a numa toalha de forma a reduzir o tempo de secagem sem gastar nem um cêntimo a mais, propõe o The Guardian.

Dobre a toalha a meio e preencha-a com roupa, tal e qual uma salsicha. Basta rolar para enxaguar. A roupa ficará bem mais seca do que quando saiu da máquina de lavar.

Foto Unsplash/Maude Frédérique Lavoie

Usar o desumidificador ou a ventoinha

Não é um electrodoméstico que todos tenham em casa, mas se o tiver aproveite, aconselhou um especialista em purificação de ar ao britânico Express. Porque se há muita humidade no ar, a roupa nunca secará bem, mesmo que esteja espalhada pelo estendal. Sabe quando vai apanhá-la e já não cheira a detergente? A culpa é da humidade.

Os desumidificadores ajudam a retirar a humidade em excesso do ar e também previnem os problemas que daí advêm nas casas. Para quem não tem um, é possível encontrar algumas opções por menos de 50 euros nas lojas portuguesas de electrónicos.

Bem sabemos que já deve guardado a ventoinha aí de casa até ao próximo Verão, mas talvez seja boa ideia ir buscá-la para ajudar o ar a circular melhor. Coloque a ventoinha junto ao estendal e abra uma ou duas janelas. Assim o ar fluirá melhor e roupa secará mais depressa.

Pendurar em cabides

Em vez de só empilhar a roupa no estendal, que tal arranjar forma de a pendurar em cabides a secar? Se o seu estendal foi suficientemente alto, também é uma maneira de conseguir colocar mais roupa a secar de uma vez só.

Desta forma, o ar circula muito melhor entre as peças, consequentemente secando bem mais depressa.

Foto Unsplash/Priscilla Du Preez

Limpar a máquina de secar

Se tem máquina de secar, mas esta já não é suficientemente eficaz, talvez esteja na hora de a limpar. O filtro deste electrodoméstico acumula muito cotão, sobretudo por culpa do amaciador da roupa. Não se esqueça de retirar o grosso à mão com frequência e, de vez em quando, faça uma lavagem do filtro com cuidado.

Passe água quente sobre a tela, depois esfregue suavemente ambos os lados com uma escova de dentes velha. Retire o excesso de água e seque com uma toalha limpa. Quando a voltar a colocar no seu lugar certifique-se de que está bem encaixada.

Para tornar ainda mais eficaz a secagem na máquina, coloque uma toalha seca com a roupa a secar nos primeiros 15 minutos. Essa toalha vai absorver parte da humidade das peças e ajuda a poupar dinheiro, já que não precisará de ligar a máquina para mais um ciclo.

Se mesmo assim, depois destas dicas, continuar a não conseguir secar aquela camisola de malha pesada, um cobertor ou o edredão, lembre-se que, se calhar, poupa mais (dinheiro e energia) se for à lavandaria.