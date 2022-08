Como tratar e limpar a máquina de secar roupa

Remover o cotão deste electrodoméstico é essencial para o seu bom funcionamento. Se se quiser aventurar nestas tarefas, saiba também como limpar as tubagens e as condutas de ar da sua máquina de secar.

A máquina de secar é uma grande acumuladora de cotão. A maioria das pessoas sabe limpar o filtro após cada secagem, mas será que é mesmo necessário utilizar uma escova própria para cotão ou lavar com água, como sugerem alguns conselhos que se encontram na Internet?

Na verdade, limpar o cotão à mão é o que funciona melhor. Comece por uma ponta do ecrã da máquina e enrole o cotão enquanto limpa em direcção à outra borda. Evite utilizar água já que o cotão molhado é mais difícil de remover, avisam os manuais de instruções destes electrodomésticos.

No entanto, com o tempo e o uso, os resíduos — especialmente do amaciador — podem acumular-se e bloquear aberturas do filtro de cotão, pelo que é apropriado fazer esporadicamente uma limpeza mais profunda com água. Depois de limpar o grosso do cotão à mão, retire o filtro com cuidado. Passe água quente sobre a tela, depois esfregue suavemente ambos os lados com uma escova de dentes velha. Retire o excesso de água e seque com uma toalha limpa. Quando a voltar a colocar no seu lugar e certifique-se de que está bem encaixado.

Tipicamente, os fabricantes destes electrodomésticos fazem filtros de cotão fáceis de limpar. O mesmo não se pode dizer para outros locais onde o cotão também se acumula, incluindo na pequena cavidade debaixo do filtro, a conduta que transporta o ar quente da máquina de secar, o exaustor no exterior da casa para onde sai o ar e o interior do tambor.

A cavidade por baixo do filtro é mais fácil de limpar. Enquanto o filtro está fora, olhe para baixo e provavelmente verá cotão e pedaços de resíduos. Uma escova com um cabo comprido ajuda a retirar a maior parte do lixo, mas um aspirador funciona ainda melhor.

As ferramentas que vêm com a maioria dos aspiradores não são suficientemente longas ou estreitas, por isso, procure um acessório mais estreito e flexível. Há também kits próprios para o efeito à venda na Internet.

Há também quem tenha por hábito limpar regularmente a campânula de ventilação, onde o ar da máquina de secar sai para o exterior. Do lado de fora, limpe o cotão que pode impedir que as abas da campânula se abram e fechem sem obstáculos. Se a abertura for mais fechada para evitar que entrem animais indesejados, tenha especial cuidado em limpar essa rede mais vezes, para que o cotão não se acumule e deflagre um incêndio.

Uma vez por ano ou a cada dois anos (dependendo da quantidade de roupa seca), limpe as tubagens que ligam a máquina de secar à campânula de ventilação. Não se preocupe porque a máquina dá sinais de que está na hora de limpar: deixa de secar roupa tão bem como antes. Dependendo da forma como foi instalada, a limpeza das condutas pode ser relativamente simples ou quase impossível para um leigo.

Se a máquina de secar estiver perto da parede onde o ar sai, e se tiver espaço para a manobrar para dentro e para fora e aceder à parte de trás, provavelmente poderá fazê-lo sem outras ferramentas para além de uma chave de fendas ou chave inglesa, uma escova própria para o efeito e um aspirador.

Desligue a máquina da electricidade. De seguida, desaperte as abraçadeiras da mangueira ou remova a fita adesiva que segura a conduta entre a máquina e a parede. Em seguida, alcance a abertura na base da máquina de secar com a escova, solte o cotão e aspire-o.

Inspeccione e limpe também as condutas que ligam a máquina à parede. Pode ser preciso proceder a alguma substituição. As condutas metálicas semi-rígidas são mais suaves no interior e menos susceptíveis de agarrar o cotão. Em seguida, reinstale as braçadeiras de anel e enrole as ligações com fita adesiva de alumínio, que se mantém em melhor estado com o tempo do que a fita adesiva normal. Não aparafuse as ligações, porque as pontas dos parafusos penetrariam no interior e agarrariam o cotão.

Se tiver uma conduta longa, não será capaz de fazer esta limpeza de forma eficaz só com uma escova e um aspirador. Há kits de limpeza à venda, mas talvez o ideal seja considerar contratar ajuda profissional.

A área restante a limpar é o interior do tambor da máquina de secar. Para isso é preciso remover o painel superior ou frontal, dependendo de como é construído o equipamento, para aceder às entranhas da máquina e aspirar o cotão que passou pelo tambor. Se quiser fazer isto, há vídeos no YouTube disponíveis para alguns modelos. Mas, antes de mais, confirme que desliga a máquina de secar roupa, para evitar quaisquer incidentes.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução e adaptação: Inês Duarte de Freitas