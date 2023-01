Um herói de verdade

Todas as famílias têm as suas tradições. Em algumas há nomes próprios que se repetem geração após geração, noutras as mulheres casam com o mesmo vestido de noiva que vai apenas sofrendo pequenos ajustes ao longo dos anos. A minha família materna não é excepção. O que acontece é que a nossa tradição é um bocadinho menos glamorosa do que nomes com significado profundo ou vestidos de festa. Na verdade, se formos honestos, nem é bem uma tradição, mas antes uma doença com forte componente hereditário. É que poucos são aqueles que, entre avós e netos, tios e sobrinhos, escapam à diabetes.