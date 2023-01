Montenegro fez dez contratos por ajuste directo com as câmaras de Espinho e Vagos

Entre Fevereiro de 2014 e Janeiro de 2022, a sociedade de advogados de que o presidente do PSD é sócio facturou 679 mil euros em contratos com entidades públicas.

A Sociedade de Advogados Sousa Pinheiro & Montenegro (SP&M) de que Luís Montenegro é sócio-fundador obteve, desde 2014 até Janeiro de 2022, um total de 15 contratos por ajuste directo de entidades públicas no valor de cerca 679 mil euros.

De acordo com dados registados no portal Base, em apenas quatro anos, entre Fevereiro 2014 e Janeiro de 2018, a sociedade de advogados de que o líder do PSD detém 50% do capital social obteve dez contratos por ajuste directo dos municípios de Espinho e de Vagos, ambos presididos pelo PSD. A facturação com estes contratos rendeu aos cofres da SP&M 400 mil euros.

Seis dos dez contratos foram feitos pela Câmara Municipal de Espinho, liderada na altura por Joaquim Pinto Moreira, actual vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, e os restantes quatro pela autarquia de Vagos, presidida há vários mandatos pelos sociais-democratas e sempre com folgadas maiorias absolutas.

Pinto Moreira, que dirigiu o município de Espinho durante três mandatos consecutivos (12 anos), foi alvo de buscas no âmbito da Operação Vórtex, levada a cabo pela Polícia Judiciária nesta terça-feira. Na sequência desta operação, o actual presidente da câmara, Miguel Reis, que é dirigente nacional do PS, foi detido. O chefe de divisão de Urbanismo da autarquia, José Costa, um arquitecto e dois empresários do ramo da construção civil e imobiliária foram também detidos.

Na mesma operação, a PJ fez também buscas na residência do ex-presidente da Câmara de Espinho, Joaquim Pinto Moreira, que é muito próximo do actual líder do PSD. Em causa estão suspeitas de licenciamentos abusivos de empreendimentos que foram realizados nos últimos anos.

Joaquim Pinto Moreira não foi constituído arguido porque o Ministério Público tem de pedir o levantamento da imunidade parlamentar à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Questionado nesta quarta-feira no Parlamento, o deputado escusou-se a responder se pretende manter-se como vice-presidente da bancada e presidente da comissão para a revisão constitucional.

A sociedade de advogados de que Luís Montenegro foi fundador obteve, em apenas 19 dias, dois contratos por ajuste directo com a Câmara de Espinho. O primeiro foi celebrado no dia 20 de Dezembro de 2017, tendo por objecto “serviços de representação jurídica” por 72 mil euros. Visando a “aquisição de serviços de assessoria”, o segundo contrato por ajuste directo por 54 mil euros, tem a data de 8 de Janeiro de 2018.

Acontece que, uma semana antes do contrato com o município liderado pelo PSD por 54 mil euros, a Sousa Pinheiro & Montenegro (SP&M), com sede no Porto, na zona da Boavista, celebrara, no dia 15 de Dezembro de 2017, um contrato com o município de Vagos. O ajuste directo por 74.700 euros visava a “aquisição de serviços de assessoria jurídica e representação em juízo".

Do bolo dos contratos por ajuste directo no valor total aproximado de 679 mil euros, há um que se destaca. Com data dia 6 de Janeiro de 2022, o contrato em causa foi adjudicado pelo Banco Português de Fomento, de acordo com o registo do portal Base. Três meses depois, Luís Montenegro oficializava a sua recandidatura à liderança do PSD, tendo sido eleito presidente dos sociais-democratas no congresso nacional do partido, que decorreu no primeiro fim-de-semana de Julho do ano passado, no Porto.

O contrato por ajuste directo da SP&M com o Banco Português de Fomento visava a “aquisição de serviços de assessoria jurídica especializada nas áreas de Direito Nacional e Europeu da Concorrência, Contratação Pública e Coordenações, Comercial e Societário e Direito Laboral”, com um prazo de execução de 730 dias. A sociedade de advogados de que o líder do PSD é sócio facturou 100 mil euros por este contrato por ajuste directo.

Luís Montenegro foi deputado à Assembleia da República durante vários mandatos, até 2018, tendo liderado a bancada social-democrata entre 2011 e 2017, sem nunca ter deixado de exercer a advocacia.