Nova administração do Banco de Fomento arranca para a semana e espera por dois novos gestores

Ana Carvalho e Celeste Hagatong deverão assumir as rédeas do Banco Português de Fomento (BPF) na próxima semana. Será o início de um novo ciclo, com um reforço substancial na comissão executiva, que passará de quatro para cinco membros, três dos quais com experiência na gestão executiva na banca. Na equipa fundadora, que tinha sido escolhida pelo Governo anterior, ninguém tinha essas credenciais.