Uma mulher foi buscar o seu café matinal. E foi servida por Ben Affleck

A ida de Lisa Mackay para ir buscar o seu café, na terça-feira de manhã, começou como qualquer outra: entrou no drive-through da Dunkin', em Medford, Massachusetts, onde vai todos os dias para o seu pedido regular — um pequeno café gelado. Mas, quando chegou à janela, foi Ben Affleck que lhe entregou a bebida.

Ao ver o actor, vestido com uma camisa America Runs on Dunkin', a usar um boné e um auricular, Mackay ficou atordoada. Tirou uma fotografia de Affleck, um conhecido entusiasta da Dunkin', uma empresa multinacional norte-americana especializada na venda de donuts e café, que se tornou viral nas redes sociais, com alguns fãs a especular que o actor estaria a filmar um anúncio do Super Bowl e outros a dizer que a actriz e cantora Jennifer Lopez, sua mulher, também estava no estabelecimento.

“Ele foi muito, muito engraçado, super, super amigável e simplesmente super simpático”, disse Lisa, de 54 anos, “e claro que ainda tem um sotaque de Boston”.

O gosto de Affleck pela Dunkin' Donuts tem sido bem documentado pelos paparazzi ao longo dos anos. E qualquer um já deve ter visto as fotografias: Affleck a segurar um saco rosa e laranja num passeio com Lopez; a tentar equilibrar com o queixo um café gelado em cima de uma pilha de caixas; e, claro, as fotos virais do actor a tentar fazer malabarismos com uma bandeja de três cafés gelados e uma caixa de Munchkins enquanto veste uma T-shirt Believe in Boston.

Affleck, que cresceu em Massachusetts, admitiu uma vez que vai à Dunkin' todos os dias em Los Angeles. “É muito estranho, eu tomo todos os dias [café da Dunkin'] e as pessoas estão sempre a perguntar: ‘Onde é isso? Isso é perto daqui?’”, disse o actor numa entrevista de 2019 ao site de entretenimento Collider. “Por isso, sinto-me como se estivesse a espalhar a palavra.”

Em 2020, um executivo da Dunkin' chamou Affleck de “verdadeiro amante da marca”, de acordo com a Insider. Na altura, a empresa não tinha estabelecido uma relação oficial com o actor. E embora os avistamentos do actor numa Dunkin', nesta semana, possam ser o início de uma parceria, a empresa ainda não fez qualquer anúncio público nem respondeu a um pedido de esclarecimentos do The Washington Post, remetido na terça-feira.

Mas, para Lisa Mackay, Ben Affleck é a pessoa perfeita para a Dunkin'. “Penso que ele ama verdadeiramente, honestamente, o café da Dunkin' Donuts”, observou. “Portanto, não há ninguém melhor. Se se vai pagar a alguém, que sela a ele.”

Quando Mackay conduziu até ao microfone, na terça-feira, lembra-se de ouvir Affleck dizer: “Estás linda nesta manhã. Bem-vinda À Dunkin' Donuts, posso registar o seu pedido?”

Lisa disse-lhe que queria um café com gelo, e o artista respondeu: “É só isso? É só isso que quer?”

“E eu fui de carro, e lá estava ele”, disse Mackay. “Eu fiquei tipo, ‘Uau, a sério?’”

Os dois conversaram um pouco e brincaram, mas Lisa estava tão nervosa que não se lembra de toda a conversa. Recorda-se, porém, que Affleck é “tudo o que se imagina que seria” — engraçado, amigável e despachado.

Depois de passar pela janela, Lisa foi chamada por uma mulher, que se encontrava, de pé, no parque de estacionamento. A mulher perguntou se lhe concedia permissão para a utilização das imagens de vídeo da sua interacção com Affleck, entregando-lhe um formulário para assinar assim que ela dissesse que sim.

“Quem me dera estar preparada”, brincou Lisa. “Eu teria provavelmente, talvez, arranjado o meu cabelo e as minhas unhas, e vestido uma roupa melhor.”

Mas, mesmo assim, vai ficar entusiasmada se acabar num anúncio ao lado de Affleck. “Eu sou uma rapariga de Boston. Portanto, sim, aqui todos nós o amamos”, concluiu.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Carla B. Ribeiro