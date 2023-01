Nauticampo volta com licença para “sair, passear e usufruir da vida ao ar livre”

Depois de uma edição de 2022 a abrir Caminho para a Aventura, a Nauticampo volta a marcar encontro com profissionais e entusiastas das actividades de lazer ao ar livre. De 8 a 12 de Fevereiro, a FIL, no Parque das Nações (Lisboa), transforma-se numa montra das últimas tendências e novidades na área do turismo de natureza e do lazer outdoor.

A consolidar provas desde a sua estreia, em Fevereiro de 1967, o salão traz à lapela os selos de maior evento do género em Portugal e um dos mais antigos da Europa – garantia da Fundação AIP, promotora do certame –, e a ordem de soltura de um contexto pós-pandémico, alimentado por um “momento oportuno em que as pessoas reaprenderam a valorizar a liberdade de sair, passear e usufruir da vida ao ar livre”, detalha em comunicado o responsável Miguel Anjos.

Alinhado com uma procura de estilo de vida mais saudável, “Portugal regista actualmente uma forte expansão do sector náutico e do campismo, assistindo ao longo dos últimos anos a um crescimento do número de entusiastas, nacionais e estrangeiros”, prossegue.

De olhos postos nos novos públicos, a oferta de expositores integra propostas que tanto chamam aos desportos mais tradicionais como às actividades de aventura, habitualmente apontadas às camadas mais jovens. Ali cabem os espaços dedicados à náutica de recreio (com barcos, motores e acessórios a fazer as honras da casa), mas também o desporto de aventura, as piscinas e spas, o campismo e o caravanismo – entre caravanas, autocaravanas, mobil homes, casas de madeira e tendas, há lugar para os formatos tradicionais e para opções mais recentes, como o glamping.

A par da experimentação das várias modalidades e do contacto com operadores turísticos, de dentro e fora de portas, a Nauticampo mantém a aposta na divulgação dos destinos nacionais mais empenhados na “criação de infra-estruturas que visam atrair empresas e praticantes de actividades outdoor”, promovendo não só o crescimento sustentado do mercado, mas criando também novas oportunidades de negócio.

A Nauticampo Talks, espaço dedicado ao debate de ideias e apresentação de novos projectos, e a Nauticampo Experiences, onde são partilhadas histórias e aventuras, completam o programa.

As portas estão abertas das 14h às 22h (quarta a sexta) e das 10h às 22h (sábado e domingo). Os bilhetes custam 8€ – ficando a 5€ para jovens dos 11 aos 15 anos e séniores (crianças até aos dez anos não pagam) – e podem ser adquiridos em tickets.fil.pt. Mais informações em nauticampo.fil.pt.