PS afasta-se do caso de Rita Marques e lembra que a “lei é para cumprir”

O PS declarou esta terça-feira que não se revê nem está vinculado ao caso da ex-secretária de Estado Rita Marques, considerando que os casos "em que a lei não é cumprida devem ser reprimidos".

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o líder da bancada do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, declarou que o PS "não se revê naqueles que não cumprem a legislação", lembrando que "quem assume cargos de natureza política" sabe que "tem obrigações antes, durante e depois" e que "ninguém se deve eximir dessas responsabilidades".

"Não é razoável, nem o grupo parlamentar do PS, nem o PS, se vinculam ou sentem vinculados a quem não quer cumprir a lei", disse. "A lei é para cumprir e os casos em que a lei não é cumprida devem ser reprimidos."

Em causa está o facto de Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços que saiu do Governo em Dezembro, ter aceitado ser administradora do grupo The Fladgate Partnership na divisão de hotéis e do turismo, o que pode violar a lei do período de nojo de três anos dos titulares políticos, já que a ex-governante concedeu um apoio a uma empresa detida por este grupo enquanto estava à frente da tutela.

Já esta segunda-feira, a ex-ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e actual deputada do PS, Alexandra Leitão, afirmou que este caso "viola a lei". "A antiga secretária de Estado do Turismo decidiu violar frontalmente a lei indo para uma empresa de um sector que tutelou até sair do Governo", disse no programa Princípio da Incerteza, da TSF e da CNN Portugal.