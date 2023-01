Ele comeu em 18 restaurantes com estrela Michelin num só dia: temos recorde mundial

É oficial, anunciou a Guinness World Records: Eric Finkelstein bateu o recorde de ir comer a mais restaurantes com estrelas Michelin num só dia. E até houve um “atum à portuguesa” a contribuir...

Quando Eric Finkelstein terminou a última dentada do seu chawanmushi, um saboroso creme de ovos japonês, sentiu o sabor da vitória. Este último prato foi conseguido no Noda, um restaurante de sushi de luxo em Nova Iorque, e ainda tinha 50 minutos de sobra, caso quisesse dar mais substância ao seu feito: é que o Noda foi o 18º restaurante em que ele comeu nesse dia, todos eles com estrelas Michelin.

Ali, sentado numa mesa redonda com pouca luz, pouco antes da meia-noite de finais de Outubro, ele riscou o último local da sua lista.

"Senti, de facto, uma sensação de alívio logo ali, porque tinha terminado o plano", disse Finkelstein. "É que, durante todo o dia, eu sabia que havia hipóteses de as coisas não funcionarem".

O Guinness World Records anunciou a 29 de Dezembro que Finkelstein tinha estabelecido um recorde de visitas a restaurantes com estrelas Michelin em 24 horas.

O jovem de 34 anos, que estava a viver em Morristown, Nova Jérsia, concretizou o seu plano para bater o recorde no dia 26 de Outubro. As testemunhas trabalhavam por turnos, enquanto Finkelstein usava uma câmara corporal para documentar cada dentada.

Comeu salada de abacate grelhada, caviar e mirtilos. Depois ostras, vieiras grelhadas e bife tártaro. A sua conta total, depois de ter saboreado pratos em 18 dos restaurantes mais procurados da cidade: 494 dólares (cerca de 465 euros), sem contar com impostos e gorjetas, de acordo com o anúncio do Guinness.

Embora Finkelstein tenha estabelecido o recorde num dia, o seu planeamento começou mais de um ano antes, quando alguém de um grupo de foodies na rede social Discord o marcou num post sobre o recorde.

Finkelstein soube logo que queria tentar quebrar o recorde, mas manteve-se calado sobre os seus planos - nem sequer contou à maioria dos seus amigos, preferindo esperar até depois do facto consumado, para um melhor "efeito cómico", disse ele.

Em Abril, o Guinness World Records aceitou a candidatura de Finkelstein, que ele apresentou em Agosto de 2021. Depois, a organização deu-lhe acesso às directrizes dos recordes, instruções para a recolha de provas e o número de restaurantes a bater.

Eram 12.

"Todos os dias há gente a tentar bater recordes", lia-se no e-mail oficial. "Por isso, verifique novamente o seu perfil antes de tentar, para confirmar se houve alterações no recorde a bater".

Finkelstein começou logo a planear as suas 24 horas de refeições de alta qualidade.

Telefonou e enviou e-mail a dezenas de restaurantes distinguidos com estrelas pela Michelin, explicando o seu objectivo e fazendo perguntas sobre reservas. Em grupos das redes sociais publicou pedidos para encontrar testemunhas. Criou uma linha temporal para cada paragem e traçou o seu percurso.

Para ter tudo organizado, criou uma folha de cálculo com múltiplas tabulações.

Na manhã de 26 de Outubro, Finkelstein estava pronto. O seu primeiro prato do dia, no restaurante francês Le Pavillon, chegou à sua mesa pouco antes do meio-dia.

O plano estava a correr bem, com Finkelstein a passar cerca de 30 a 45 minutos na maioria dos restaurantes, depois seguindo a pé, de bicicleta ou de metro para o local seguinte. Mas os nervos ainda se faziam sentir. Haveria tempo de espera no próximo restaurante? Seria ele capaz de viajar suficientemente rápido para se manter dentro do horário delineado?

Por volta das 21 horas, tinha-se atrasado. Quando a sua namorada, que o tinha ajudado a fazer reservas, ligou para verificar o seu progresso, ele estava a caminho do seu 14º restaurante.

Um detalhe luso Entre os 18 pratos que comeu, conta o programa Today da cadeia NBC, inclui-se um de sabor lusitano. Foi no restaurante Le Coucou, do chef Daniel Rose, que apresenta o prato como uma "inspiração de Portugal". O prato foi Atum à Portuguesa – atum-albacora com vinagrete Madeira e passas, custa 26 dólares.

Eram quase 21h30, e o Red Paper Clip, um restaurante com gastronomia do Taiwan, fechava dentro de meia hora.

"Só espero que eles ainda me possam servir", lembrou-se Finkelstein de dizer à sua namorada enquanto ele corria.

Apesar de estar atrasado, conseguiu comer o seu Everything Brioche — truta, ikura e maionese de miso — no Red Paper Clip antes de seguir para mais três restaurantes. Quando terminou no Noda, as suas preocupações tinham finalmente desaparecido. Ele conseguira visitar todos os 18 restaurantes em cerca de 11 horas, confirmou posteriormente a Guinness.

Algumas semanas mais tarde, Finkelstein recebeu a notícia oficial do Guinness.

O e-mail de 16 de Novembro da organização declarava: "Você é agora o detentor de um Guinness World of Record"!

Mas esta nem foi a primeira vez que Finkelstein foi considerado "Officially Amazing!" (Oficialmente Extraordinário!), como se refere tradicionalmente nestes e-mails.

É que a 9 de Outubro, semanas antes de tentar bater este recorde com estrelas Michelin, Finkelstein e dois amigos já tinham batido outro recorde: este, pela construção do maior mosaico com bolas de pingue-pongue. Em Julho de 2021, ele estabeleceu um recorde para o serviço de pingue-pongue mais longo.

Os três recordes que agora detém chamaram-no, disse Finkelstein. Ele costumava participar em competições de ténis-de-mesa, o que inspirou a tentativa de serviço mais longo. Para o mosaico, juntou-se ao seu colega de quarto, um artista, e outro amigo para combinarem os seus interesses e criarem um mosaico com a bandeira ucraniana.

E Finkelstein gosta de comida e queria fazer algo "realmente estúpido", como visitar 18 restaurantes com estrelas Michelin num dia.

"Era apenas eu a tentar fazer algo que pensava ser divertido, engraçado", disse ele.

Se este último recorde agora conseguido por ele for batido, Finkelstein não tem a certeza de que voltará a tentar. Mas ele e a sua namorada, Jackie Cheng, apresentaram uma candidatura para estabelecer outro recorde mundial do Guinness — um que ainda não tem um detentor do título, disse ele.

Mas como com os seus outros recordes, ele mantém o seu plano em segredo. Por agora.

