Restaurar o centro. No Brasil como na América

1. Poucos dias depois do ataque ao Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021, Anne Applebaum escrevia na revista The Atlantic: “A arma de longe mais importante de que os Estados Unidos sempre dispuseram – em defesa da democracia, em defesa da liberdade política, em defesa dos direitos universais, em defesa do Estado de Direito – foi o poder do exemplo”.