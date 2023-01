Tailândia esclarece que não exige vacinação contra covid-19 a “todos os viajantes”

A Autoridade de Turismo da Tailândia esclareceu através de comunicado que o país continua a receber todos os turistas internacionais sob a "política de reabertura total ao turismo", introduzida a 1 de Outubro de 2022.

"Totalmente" reaberta ao turismo internacional, a Tailândia mantém a não obrigatoriedade de apresentação de comprovativos de vacinação ou resultados de testes ATK ou RT-PCR aos turistas internacionais em geral, "contrariamente ao que tem sido noticiado".

O vice primeiro-ministro e ministro da saúde pública da Tailândia, Anutin Charnvirakul, sublinha que "os viajantes internacionais que chegam à Tailândia não são obrigados a apresentar provas de vacinação".

A Tailândia passou a exigir, assinala-se, um seguro covid-19 e um resultado de PCR negativo a turistas provenientes de "países como a Índia ou a China", "estratégia sanitária adoptada também pelos países membros da União Europeia" desde a passada sexta-feira, de forma a prevenir o aparecimento de novas variantes da covid-19.

Recorde-se que, recentemente, a Tailândia passou a oferecer uma extensão do período de estada no destino, de 30 para 45 dias, em vigor desde 1 de Outubro de 2022 até 31 de Março de 2023, para turistas de países/territórios com direito a isenção de visto, como é o caso de Portugal.