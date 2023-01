Covid-19: Portugal passa a exigir testagem a viajantes vindos da China

O Ministério da Saúde anunciou esta sexta-feira que todos os passageiros de voos provenientes da China vão necessitar de apresentar um teste negativo à covid-19. A medida entra em vigor às zero horas de domingo. Nos voos de sábado, os passageiros que cheguem a Portugal nesta ligação "serão sujeitos a testagem aleatória, mas de carácter obrigatório".

"A partir das zero horas do dia 7 de Janeiro de 2023, os passageiros de voos provenientes da China serão sujeitos a testagem aleatória, mas de carácter obrigatório, para sequenciação genómica das variantes em circulação, por forma a contribuir para o conhecimento científico e a adequada avaliação da situação epidemiológica, que guiará as opções no futuro imediato", refere o comunicado do Ministério da Saúde.

A nota refere ainda que a testagem aleatória já vai ser aplicada "aos passageiros do voo proveniente da China e que aterra este sábado" em Lisboa. Ao mesmo tempo, vão também ser postos em prática mecanismos de monitorização de águas residuais no Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa e nas aeronaves provenientes da China, com vista à identificação de vírus SARS-CoV-2 e posterior sequenciação genómica."

A partir da meia-noite do dia 8 de Janeiro (domingo), e também com impacto "no voo seguinte procedente da China", os passageiros que daí vêm "terão de apresentar, no momento do embarque, um teste negativo, PCR ou TRAg, realizado no máximo até 48 horas antes do início do voo". O cumprimento da medida deve ser garantido no momento do embarque pelas companhias aéreas.

O ministério acrescenta ainda que os passageiros e a tripulação nestes voos devem "usar máscara durante o voo", bem como reforçar medidas profilácticas como a lavagem e desinfecção das mãos.

A introdução destas regras estava a ser pensada há vários dias, com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a ter dito semana passada que o Governo preparava a adopção de controlo de passageiros oriundos da China. Já esta semana, a maioria dos Estados-membros da União Europeia (UE) manifestou-se favorável à reintrodução de pedidos de teste de covid-19 a quem viaje da China, com a UE a recomendar "fortemente" a exigência de teste negativo para a covid-19. Portugal junta-se assim à Áustria, Alemanha, Suécia e Bélgica, que também já anunciaram medidas semelhantes.