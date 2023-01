Aos 33 anos, Gareth Bale anuncia o fim da carreira

O avançado Gareth Bale, o mais mediático jogador da selecção do País de Gales e uma das estrelas do futebol europeu nos últimos anos, anunciou nesta segunda-feira o fim da carreira, aos 33 anos. Através de uma publicação nas redes sociais, o jogador dá conta da necessidade de enfrentar um período de transição e de mudança.

"Desde os meus primeiros toques no Southampton até aos últimos, no LAFC, passando por todos os outros nesse intervalo, moldei uma carreira da qual muito me orgulho e pela qual estou grato. Jogar pela selecção e ser capitão 111 vezes foi realmente um sonho para mim", escreveu.

Dando a entender que o futuro imediato é ainda uma incógnita - "independentemente do que venha a ser o próximo capítulo" -, Bale deixa um longo rol de agradecimentos diz-se ansioso e "preparado para uma nova aventura".

Aquela que protagonizou nos relvados, essa, foi longa e bem-sucedida. Notabilizou-se ao serviço do Southampton e essa época de 2006-07 permitiu-lhe dar o salto para o Tottenham, clube no qual ganhou dimensão planetária. As seis temporadas em Londres elevaram-no à condição de estrela da Premier League e do País de Gales (que ajudou a brilhar no Euro 2016), despertando a cobiça dos gigantes europeus.

Levou a melhor o milionário Real Madrid, fechando uma transferência que atingiu os 100 milhões de euros, em 2013. Pelos "merengues", Bale viveu dois períodos distintos: uma de afirmação plena, coroada com quatro títulos da Liga dos Campeões (e ainda haveria um quinto, já com pouco protagonismo); e outra de divórcio, após um desentendimento com o treinador e um empréstimo ao Tottenham, também ele com poucos frutos.

Um atacante polivalente, que tanto jogava como extremo como fazia o papel de falso nove ou segundo avançado, Gareth Bale capitalizou os melhores momentos da carreira e coleccionou um leque alargado de troféus - às cinco Champions, o que já é um feito notável, juntou três Supertaças Europeias, outros tantos Mundiais de clubes, mais três Ligas espanholas, uma Taça do Rei, uma Supertaça espanhola e uma Taça da Liga inglesa.

Individualmente, ao reconhecimento recorrente no País de Gales (ganhou seis vezes o galardão de melhor jogador do país) juntou-se o troféu de melhor jogador da final da Champions em 2018, ano em que marcou dois golos no triunfo do Real Madrid sobre o Liverpool (3-1), em Kiev.

Aos 33 anos, Bale completa o círculo da carreira também como maior goleador da história da selecção do País de Gales, com 41 golos apontados. O derradeiro jogo com a camisola nacional aconteceu no recente Mundial do Qatar, na derrota (3-0) diante de Inglaterra, depois de, no início de Novembro, ter marcado na última partida que fez na Major Soccer League e que valeu o título ao Los Angeles FC.