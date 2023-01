Árvore portuguesa de 2023 é o monumental eucalipto de Contige

A árvore portuguesa de 2023 é o eucalipto de Contige, situado na freguesia de Sátão, em Viseu. Com um perímetro de tronco de 11 metros, este eucalipto foi o escolhido na sexta edição do Concurso Nacional Árvore do Ano 2023, que é feito através de uma votação online. Agora, será o representante de Portugal no concurso europeu.

O eucalipto da aldeia de Contige conquistou o primeiro lugar do concurso nacional com 3046 votos. Logo a seguir, no segundo lugar, com 2879 votos, ficou uma azinheira de São Brás de Alportel, com 250 anos e 17 metros. Com 2863 votos, o terceiro classificado foi um castanheiro gigante de 500 anos, de Guilhafonso, em Pêra do Moço, na Guarda.

Nos restantes lugares, por ordem decrescente, ficaram: a oliveira de Pedras d’el Rei, em Tavira; o plátano do Palácio da Anadia, em Mangualde; a oliveira de Mouriscas, em Abrantes; um metrosídero de Mafra; uma oliveira milenar de Lagoa; uma oliveira de Casais de São Brás, em Santarém; e um carvalho de Calvos, em Póvoa de Lanhoso. Ao todo, as dez árvores reuniram 20.073 votos online, de acordo com o comunicado da União da Floresta Mediterrânica – UNAC, que organiza o concurso em Portugal e divulgou nesta segunda-feira os resultados.

Mas vejamos, mais ao pormenor, quem é a árvore vencedora. De seu nome científico Eucalyptus globulus, o eucalipto tem 43 metros de altura e 11 metros de perímetro de tronco. A sua candidatura ao Concurso Nacional Árvore do Ano 2023 foi feita pela Junta de Freguesia de Sátão.

“O eucalipto de Contige sempre foi um ex-líbris da nossa freguesia, quer pela beleza, quer pelo tamanho, quer pela relação histórica com a freguesia. É uma árvore que se destaca das outras pela sua monumentalidade”, assinala António José Carvalho, presidente da Junta de Freguesia de Sátão, em reacção ao resultado da árvore na competição. “Este prémio vai cimentar e dar o devido valor naquela que foi a nossa terceira candidatura a este concurso.”

Uma estrada que lhe faz vénia

Tudo indica que o eucalipto foi plantado em 1878, quando se abriu a Estrada das Donárias. Os seus proprietários terão sido a família Soares de Contige, ou duas famílias (Garcia de Mascarenhas e Xavier do Amaral Carvalho) que se uniram em casamento no século XIX, indica a Universidade de Aveiro numa publicação feita no Facebook, em 2016, sobre este eucalipto. “Aquando da construção da estrada, e da expropriação do terreno, a monumentalidade deste exemplar terá contribuído para a sua salvaguarda, não tendo por isso sido cortada”, assinala-se na publicação, que nota que a estrada foi desviada para coexistir com esta árvore.

O eucalipto de Contige está situado à beira do que é hoje a Estrada Nacional N.º 229, que liga Viseu a Sátão, e é considerado “um dos maiores eucaliptos classificados até ao momento em Portugal”, de acordo com a Universidade de Aveiro. Ao longo da sua história já obteve o título de árvore monumental pela Autoridade Florestal Nacional e foi classificado como árvore de interesse público pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), indica-se no site do Município de Sátão.

Em imagens aéreas, pode observar-se a monumentalidade deste eucalipto e como ele fez com que uma estrada se partisse em duas. É isso que também é salientado por António José Carvalho: “O perfil da estrada faz a devida vénia a esta árvore monumental, desenhando uma estrada com um perfil quase semicircular à volta deste espécime.”

António José Carvalho conta ainda que a ligação entre este eucalipto e a população de Contige é “muito estreita”. “É um espécime que cimenta uma relação quase histórica de Contige com o eucalipto.” Também é esta árvore que tem tornado a aldeia conhecida nas redondezas. “É algo que torna Contige bastante conhecido nesta freguesia e nas freguesias limítrofes, engrandecendo as relações entre as pessoas, porque identifica a aldeia no concelho e fora do concelho.”

Foto Eucalipto tem 43 metros de altura António José Carvalho

Quanto à manutenção, António José Carvalho explica que, como é uma árvore de interesse público, não é da competência directa da junta de freguesia a gestão do espaço limítrofe. Mesmo assim, relata que lhe foi feita uma intervenção há pouco tempo pelos serviços da Câmara Municipal de Sátão, que tiveram autorização do ICNF. O grande motivo foi a queda de um ramo, que, no caso de uma árvore deste tamanho, é um ramo considerável. “Felizmente, [essa queda] não causou problemas de maior. Já foi aparado e, neste momento, não representa nenhum perigo iminente para a população e para o trânsito.”

A UNAC destaca a importância do reconhecimento de uma árvore que nem sempre é bem-vista na sociedade, o eucalipto. “Numa espécie que nem sempre é bem-amada por alguns sectores da sociedade, da qual ouvimos falar, na maioria das vezes, numa perspectiva depreciadora, será que existe uma nova geração na opinião pública para a qual o eucalipto é encarado em pé de igualdade com as restantes árvores, sendo a sua beleza e porte alvo de atenção, justificando que há espaço para todos?”, questiona a organização do concurso nacional.

Agora, o eucalipto monumental representará Portugal no concurso europeu. Organizada pela Associação de Parceria Ambiental (EPA), essa competição é composta por vencedores dos diferentes concursos nacionais. No geral, a competição tem como missão destacar a importância das árvores na herança cultural e natural que vão deixando. Não é apenas a sua beleza, tamanho ou idade que estão em jogo, mas também a sua história e relação com uma comunidade.

Ao nível da Europa, Portugal tem vindo a ficar nos primeiros lugares. Em 2018, o Sobreiro Assobiador da aldeia de Águas de Moura (no concelho de Palmela) ficou em primeiro lugar no concurso europeu. Em 2019, a Azinheira Secular do Monte do Barbeiro, situada a sete quilómetros da aldeia de Alcaria Ruiva, no concelho de Mértola, conseguiu o terceiro lugar. Já em 2020 o castanheiro de Vales, em Tresminas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, conseguiu o sexto lugar. Em 2021, o plátano do Rossio de Portalegre ficou em quarto lugar. E, em 2022, um sobreiro de Arraiolos obteve o terceiro lugar.