Árvore portuguesa de 2022 é a Sobreira Grande em Arraiolos

Sobreiro localizado no Vale do Pereiro (no concelho de Arraiolos) irá representar Portugal no concurso Árvore Europeia do Ano.

A Sobreira Grande é a árvore portuguesa de 2022. Localizado no Vale do Pereiro, no concelho de Arraiolos, este portentoso sobreiro venceu a votação online do concurso Árvore Portuguesa do Ano 2021. Agora irá representar Portugal na competição Árvore Europeia do Ano. É a segunda vez que os portugueses escolhem um sobreiro como árvore do ano. Em 2018, tinham escolhido o Sobreiro Assobiador da aldeia de Águas de Moura (no concelho de Palmela), que ficou em primeiro lugar no concurso europeu.