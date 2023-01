Baixas médicas obrigam a reforçar “Ticão” com funcionários de outro tribunal

Ausência de três funcionárias deixa Tribunal Central de Instrução Criminal próximo da ruptura com atrasos no andamento de processos. Reforço com quatro funcionários do Juízo Local Criminal de Lisboa.

As baixas médicas de três escrivãs judiciais deixaram o Tribunal Central de instrução Criminal (TCIC), em Lisboa – conhecido como “Ticão” - , próximo da ruptura com atrasos no andamento de processos, apurou o PÚBLICO. A solução foi recorrer a funcionários do Juízo Local Criminal que está alojado no mesmo edifício, no Campus da Justiça.