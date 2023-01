Lula procura relançar uma diplomacia pragmática e independente

Seria preciso recuar à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, para que um evento no Brasil reunisse tantos chefes de Estado e de Governo como a cerimónia de tomada de posse de Lula da Silva, no primeiro dia de 2023. Ao todo, estiveram presentes 21 líderes estrangeiros, incluindo o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e também chefes de Estado de todos os países da América do Sul, com a excepção de Nicolás Maduro, da Venezuela.