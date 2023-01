Inundações na baixa do Porto. Estação de S. Bento alagada

A chuva forte inundou este sábado várias ruas e habitações do Porto, e obrigou a encerrar várias vias ao trânsito e suspender a circulação na linha amarela do Metro da cidade. Até ao momento, não há registo de feridos.

Manhã complicada no Porto, Estação de Metro de São Bento:

©?Helena Raquel pic.twitter.com/p9AMd3ZfJm — Meteo Trás-os-Montes - Portugal (@MeteoTrasMontPT) January 7, 2023

Devido a uma inundação na Estação de S. Bento, a linha Amarela do Metro do Porto esteve interrompida entre as estações da Trindade (Baixa do Porto) e de Jardim do Morro (Vila Nova de Gaia). A circulação foi "normalizada" pelas 14h. A Estação de São Bento mantém-se "fechada para trabalhos de limpeza", justificou a empresa, acrescentando que está prevista a sua reabertura entre as 15h30 e as 16h.

A forte chuva inundou a zona de São Bento, a Rua das Flores e a Rua de Mouzinho da Silveira. Um vídeo publicado no Twitter mostra um homem a ser arrastado pela força das águas.

Fonte da Polícia do Porto confirmou à Lusa que há várias vias encerradas ao trânsito, mas sem especificar quais, devido ao “excesso de pedidos que estão a registar à hora de almoço”.

Pessoa arrastada no Porto! ??????

Felizmente conseguiu agarrar-se e colocar-se em segurança.

Enviado por Oscar Santos pic.twitter.com/PXh0qZmBOG — Meteo Trás-os-Montes - Portugal (@MeteoTrasMontPT) January 7, 2023

Manhã complicada no Porto! ??????

Enviado por Oscar Santos pic.twitter.com/bZ55wxOy1h — Meteo Trás-os-Montes - Portugal (@MeteoTrasMontPT) January 7, 2023

Contactado pelo PÚBLICO, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto informou que a situação está em fase de resolução e que não há feridos a registar.

Ao PÚBLICO, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil adiantou ter registado, da meia-noite até às 14h20 deste sábado, um total de 247 ocorrências. Dessas, a grande maioria — quase 180 — aconteceram no Porto. O período mais crítico terá sido entre as 12h e as 14h.

O Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) recebeu, principalmente, pedidos de ajuda por causa de inundações em habitações e vias públicas.

A Protecção Civil emitiu na sexta-feira um aviso à população para o agravamento das condições meteorológicas no fim-de-semana, com chuva e vento forte e agitação marítima, recomendando a adopção de medidas preventivas.

Tendo por base a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANEPC avisou para precipitação no sábado, por vezes forte e persistente, que poderia levar a inundações em zonas urbanas causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, e para cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

Alertou ainda para a possibilidade de deslizamentos e derrocadas motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo”, bem como arrastamento para as vias rodoviárias de objectos soltos ou desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas devido ao vento forte.

Outro dos avisos prende-se com previsão de piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.

A Protecção Civil recomenda à população que desobstrua os sistemas de escoamento das águas pluviais e retire inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas. Com Lusa