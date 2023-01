Mau tempo em Lisboa provocou 49 milhões de euros em prejuízos

A precipitação intensa que se registou em meados de Dezembro em Lisboa provocou prejuízos na ordem os 49 milhões de euros. É este o resultado feito pelo município nas últimas semanas, que detalha ainda que 70% deste valor (34 milhões de euros) corresponde a prejuízos verificados em equipamentos e infra-estruturas municipais, quer geridos pela própria câmara, quer pelas juntas de freguesia. Registaram-se ainda 3,8 milhões de euros de danos em habitações e 11,2 milhões em estabelecimentos comerciais que ficaram alagados.

Os números foram avançados pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, em conferência de imprensa na tarde desta quinta-feira, na qual adiantou já ter remetido toda a informação ao Governo, através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT).

O autarca deixou ainda um apelo ao Governo para que ajude o município a pagar a pagar a factura dos trabalhos que serão necessários para dar conta dos estragos provocados pelo mau tempo, pelo menos, nos equipamentos municipais. "Precisamos de ajuda do Governo para resolvermos estes 34 milhões de euros", disse Moedas.

O autarca sublinhou precisar da "ajuda máxima" do Governo porque tem "um orçamento a respeitar", esperando que a “instabilidade enorme” que o executivo de António Costa enfrenta “não prejudique a rapidez” no apoio.

O município aprovou, no final do ano passado, uma verba conjunta de três milhões de euros para ajudar as famílias e os comerciantes afectados pelas chuvas fortes. As famílias poderão receber 1000 euros ou 2000 euros (se tiverem a seu cargo idosos e menores) e os comerciantes poderão receber uma comparticipação financeira de 20% do valor necessário para reparações, reposição de stocks ou compra de novos equipamentos, até ao limite máximo de 10.000 euros. Para tal, têm de fazer o registo no site www.lisboa.pt/recuperarmais