Preço mundial do milho subiu 25% e superou pior cenário da FAO

Descida do índice de preços alimentares da FAO, sobretudo nos últimos cinco meses do ano, apaziguou a volatilidade no final de 2022. Mas foi um novo ano de recordes.

Acima da previsão mais moderada e do pior cenário. Os dados completos para 2022 da Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (FAO, na sigla em inglês) registam um crescimento de 15,6% do preço do trigo e de 24,8% para o milho. São máximos históricos, da série iniciada em 1990, para o índice de preço dos alimentos da agência da Nações Unidas, apesar do abrandamento no final do ano passado.