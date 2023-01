Morreu a encenadora e realizadora Christine Laurent

Cúmplice do Teatro da Cornucópia como encenadora e de Jacques Rivette como argumentista, dirigiu também actores como Jeanne Balibar, Rita Durão ou Adriano Luz no seu cinema e no teatro.

Christine Laurent, realizadora e encenadora francesa que estabeleceu uma relação forte com o Teatro da Cornucópia, morreu na noite de 4 para 5 de Janeiro aos 78 anos, noticiou o diário francês Libération. A autora sofria de cancro do pâncreas.

Os nomes tocados por Christine Laurent e a sua obra vão de Jacques Rivette a Luís Miguel Cintra, passando pelos actores Jeanne Balibar, Jane Birkin, Emmanuelle Béart, Rita Durão, Adriano Luz, Diogo Dória ou Beatriz Batarda.

Autora de seis longas-metragens (A.Constant, 1977, Vertiges, 1985, Eden Miseria, 1988, Transatlantique, 1996, Call Me Agostino, de 2006, ou a última Demais?, de 2011), teve uma forte ligação criativa como argumentista de Jacques Rivette. Assinou com ele o argumento de 36 Vistas do Monte Saint-Loup (2009), ou com Pascal Bonitzer a adaptação de Balzac para Não Toquem no Machado (2007, e em que Balibar, que filmaria com ela em Call Me Agostino, é protagonista), História de Marie e Julien (2003), Sabe-se Lá (2001), estes dois também com Bonitzer, e filmes anteriores do cineasta francês como Alto Baixo Frágil (1995), Joana d'Arc, a Donzela: As Prisões (1994), Divertimento (1992), A Bela Impertinente (1991, com Jane Birkin e Béart) e a primeira colaboração de ambos em 1989 com O Bando das Quatro — em que participa a actriz portuguesa Inês de Medeiros.

Era ela que descrevia, quando da morte de Rivette, o método de trabalho do cineasta com os seus colaboradores que se viriam a tornar regulares: “Tinha uma ideia e depois achava que toda a gente devia trabalhar ao mesmo tempo. Tinha com ele os argumentistas – Christine Laurent e Pascal Bonitzer que estavam no set, à parte – e todos os dias íamos inventando as cenas e os diálogos que era suposto fazermos no dia seguinte.”

Laurent nasceu em Paris em Março de 1944 e pôs a sua formação em desenho e pintura na Academia Julian, bem como em cenografia, figurinos e gestão teatral na École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre ao serviço de uma carreira prolífica em que também foi actriz, intermitente, em filmes de Paul Vecchiali e René Allio na década de 1970 e 1980. O Libération elogia-lhe a “grande beleza, cultura ampla, carácter assertivo”, e destaca que “parecia viver numa dimensão paralela ao cinema francês”, como que numa “clareira marginal”.

“Poesia é certamente a palavra mais adequada, tanto pela sua vastidão quanto pela sua precisão, para descrever a pessoa e a obra de Christine Laurent”, diz o obituário do diário francês. Trabalhou como figurinista e cenógrafa com o Théâtre de la Ville de Paris, no Festival de Avignon ou na Comédie Française, entre muitos outros. Foi também directora de arte e designer de figurinos no cinema.

A vastidão da palavra “poesia” abrange Portugal e a emblemática companhia da Cornucópia, fundada em 1973 por Jorge Silva Melo e Luis Miguel Cintra. “Em 1985, em Cannes, vejo um filme, Vertiges de Christine Laurent”, recordava o crítico cultural Augusto M. Seabra em 1999 no PÚBLICO. “Tentei apresentar em Portugal o filme, rodado no Garcia de Resende em Évora, tentativa sem sucesso, para grande desgosto da Christine. O que eu não podia adivinhar é que ela se tornaria também em cúmplice da ‘troupe’ [de Luís Miguel Cintra e Cristina Reis]”.

Foi ali, com Cintra e Cristina Reis já ao leme da Cornucópia, que encenou Diálogos Sobre a Pintura na Cidade de Roma, de Francisco de Holanda em 1994, seguindo-se Barba Azul, de Jean-Claude Biette (1996), O Lírio, Vida e Morte de um Malandro, de Ferenc Molnár e com Laura Soveral, em 1999, Dom João e Fausto, de Christian Dietrich Grabbe, em 2001, O Ginjal, de Anton Tchekhov, em 2006, Os Gigantes da Montanha, de Luigi Pirandello, em 2008, e Menina Elsa, de Arthur Schnitzler, em 2009, dando a Rita Durão o seu primeiro monólogo como a adolescente titular do segundo monólogo interior de Schnitzler.

Como escreveu o PÚBLICO na época, foi Christine Laurent quem se ofereceu para a encenação e Luís Miguel Cintra quem sugeriu que esta integrasse a programação da Cornucópia. Rita Durão foi mesmo assistente de encenação de Laurent na Cornucópia, como lembrou numa entrevista ao Jornal de Notícias há um mês.

Quanto ao seu cinema, se Augusto Seabra não conseguiu trazer Vertiges a Portugal na época, Laurent e os seus filmes lograram em visitar o país. Amanhã?, co-produção luso-francesa com Adriano Luz, Diogo Dória e Beatriz Batarda no elenco, esteve na Festa do Cinema Francês em 2011, por exemplo. Vertiges foi para os grandes ecrãs em ciclos como o Imagens do Teatro, ou os pequenos como o da RTP. Amanhã?, por exemplo, está também na plataforma de streaming Filmin.

"A arte é uma criação e uma actividade, mas também é uma contemplação. Esta é a contradição. O trabalho do actor é ensaiar todos os dias, mas, quando o espectáculo está pronto, é preciso que ele represente como na primeira vez", disse ao PÚBLICO em 2008, a propósito da encenação de Os Gigantes da Montanha.