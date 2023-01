Nuno Artur Silva: “Todos os políticos são performers e têm noção disso”

Nuno Artur Silva fez muita coisa, nomeadamente 60 anos. Nos últimos, foi secretário de Estado do Cinema e do Audiovisual e administrador com o pelouro dos conteúdos da RTP. Para ambos os cargos que o fizeram deixar de ser apenas o “senhor Produções Fictícias”, casa que cumpre 30 anos em 2023, foi convidado quando estava ou a fazer um espectáculo a solo, Nuno Artur Silva, a sério?, ou se preparava para o retomar.