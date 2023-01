Sucessão de crises no Governo geram incómodo na bancada do PS

Primeiro a TAP, agora a Agricultura, mas antes já houve Miguel Alves, as incompatibilidades de vários ministros, a escolha de Sérgio Figueiredo para as Finanças – as sucessivas polémicas no Governo começam a gerar incómodo no grupo parlamentar do PS. Na quinta-feira, na reunião semanal dos deputados socialistas, vários levantaram a voz criticando a forma displicente como têm sido feitas as nomeações para o executivo e lamentando as consequências para a imagem do partido. Os ânimos exaltaram-se de tal forma que houve insultos e notaram-se vozes dissonantes até na direcção da bancada. Nem sequer se trata de uma divisão entre "costistas" e "pedronunistas" mas de uma ideia já generalizada de que é preciso tomar uma atitude.