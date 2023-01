Medina fazia avaliação positiva de Alexandra Reis quando foi para a NAV

O ministro das Finanças está a ser ouvido no Parlamento, a pedido do PSD, sobre o caso TAP.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta sexta-feira que a nomeação de Alexandra Reis para a NAV foi feita pelo Ministério das Infra-estruturas, na altura liderado por Pedro Nuno Santos, tendo admitido que, na sua opinião, apreciou o facto de a tutela sectorial avaliar positivamente o currículo da ex-secretária de Estado do Tesouro, o que correspondia às informações que tinha sobre a ex-governante.

"A forma da nomeação que está presente na legislação e que é seguida entre os vários organismos públicos dos quais há tutela sectorial e financeira, é que a indicação dos administradores operacionais cabe à tutela sectorial e a indicação daquele que tem o pelouro financeiro cabe à tutela financeira. Não cabia ao Ministério das Finanças a sua proposta", disse o governante.

Fernando Medina quis dar a sua visão sobre o assunto: "Mas posso dar a minha opinião. Apreciei, aliás, vi como positivo o facto de o Ministério das Infra-estruturas fazer uma apreciação positiva do currículo e do desempenho da engenheira Alexandra Reis, porque de facto correspondia também às informações que tinha".

Fernando Medina está no Parlamento a ser ouvido, a pedido do PSD, na sequência do caso da demissão da ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, a quem a TAP atribuiu uma indemnização de 500 mil euros, em Fevereiro.

Hugo Carneiro, deputado do PSD, quis saber como Medina conhecia Reis quando convidou Alexandra Reis para integrar o Governo. Medina informou que antes só tinha estado com Reis "uma vez" quando era presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

O governante repetiu, por várias vezes, o que já tinha afirmado antes: que não tinha como saber da indemnização paga pela TAP porque não estava no Governo na altura em que foi paga pela TAP e adiantou que tanto o seu antecessor, o ex-ministro João Leão, e o ex-secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, já disseram que não tiveram informação sobre o tema.

Ventura pede demissão do administrador financeiro, indicado pelas Finanças

O deputado quis saber por que razão o Governo não demite o administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires. Medina informou que uma das questões que a Inspecção-Geral das Finanças está a avaliar é o "circuito" das comunicações. No entanto, não quis antecipar uma avaliação individual. "Tem de haver coordenação ao nível político e uma posição unívoca relativamente ao Conselho de Administração da TAP", disse.