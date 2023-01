McCarthy consegue angariar mais 14 votos mas volta não conseguir ser eleito

O congressista republicano Kevin McCarthy voltou a falhar, esta sexta-feira, pela 12ª vez a eleição para presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Apesar de ter feito cedências que lhe permitiram juntar mais 14 votos, McCarthy ficou ainda assim a cinco votos dos 218 necessários para ser eleito.

Foi a primeira vez em quatro dias que o republicano conseguiu mais votos (213 a 212) que o candidato do Partido Democrata, Hakeem Jeffries, que tem tido o apoio de todos eleitos do seu partido na câmara baixa do Congresso dos EUA.

Uma vitória de Pirro para o congressista da Califórnia que continua a precisar de convencer os mais irredutíveis entre a ala mais à direita do seu partido que não o considera suficientemente conservador para votar nele. No entanto, o facto de ter conseguido o apoio de Paul Gosar é visto como um sinal positivo, pois o congressista do Arizona era um dos mais críticos do candidato republicano.

O congressista Matt Gaetz é agora o principal obstáculo no caminho de McCarthy, avançaram fontes à CNN, mas a equipa do candidato esperava que a mudança de opinião de mais congressistas ajudasse a convencê-lo a mudar de posição.

Esta é já a votação mais longa para eleger o speaker da Câmara dos Representantes em 164 anos.