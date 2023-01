McCarthy perde pela oitava vez, numa eleição sem fim à vista

A maioria do Partido Republicano na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos voltou a não conseguir eleger o seu candidato oficial, Kevin McCarthy, para o principal cargo de liderança. Numa repetição do que tem acontecido desde terça-feira, uma dezena de republicanos da ala mais conservadora do partido opôs-se novamente, nesta quinta-feira, à eleição de McCarthy, apesar de novas concessões feitas pelo congressista.

A única nota digna de registo nas duas votações que se realizaram nesta quinta-feira até ao momento — com a terceira já a caminho — foi o anúncio de um voto em Donald Trump por um dos líderes dos republicanos revoltosos, Matt Gaetz. Desde a primeira eleição, em 1789, a Câmara dos Representantes dos EUA nunca teve um presidente que não fosse também um congressista em exercício de funções, mas a Constituição norte-americana não impede que qualquer cidadão possa ser nomeado e eleito.

No final das duas primeiras rondas desta quinta-feira, McCarthy recebeu os mesmos 201 votos que tem recebido desde a quarta ronda, na quarta-feira. Para ser eleito, terá de receber pelo menos 218 votos de entre os 435 congressistas dos dois partidos, ou então o apoio de uma maioria absoluta de congressistas presentes no momento da votação e que votem num qualquer candidato.

Numa situação normal, o candidato republicano seria eleito logo à primeira volta, com os votos dos 222 republicanos que foram eleitos para a Câmara dos Representantes nas eleições de Novembro; no lado do Partido Democrata, o candidato oficial – e único –, Hakeem Jeffries, voltou a receber os 212 votos possíveis da sua bancada.

Segundo os jornais norte-americanos, McCarthy terá aceitado quase todas as condições impostas pelos seus opositores, numa derradeira tentativa de ser eleito speaker. Entre elas, a possibilidade da apresentação de uma moção de censura contra o speaker por apenas um congressista – uma regra que pode deixar McCarthy refém dos seus actuais opositores no caso de ser eleito para o cargo.

Mas as primeiras votações desta quinta-feira mostraram que as mais recentes negociações não provocaram qualquer mudança fundamental. No final da primeira votação do dia, o líder da bancada mais conservadora do Partido Republicano, o House Freedom Caucus, veio afastar qualquer hipótese de compromisso, queixando-se de fugas de informação para os media.

"Não existe nenhum acordo. Quando assistimos a quebras de confiança e a fugas de informação, torna-se ainda mais difícil", disse o congressista Scott Perry no Twitter. "Não me vergarei ao statu quo."

Se os opositores de McCarthy não recuarem, ou se o candidato não se afastar da corrida para que possa surgir uma alternativa, é possível que o processo se arraste por dias ou semanas. Qualquer alteração no método de eleição – como a atribuição da vitória ao candidato que receber mais votos do que qualquer um dos outros – tem de ser decidida por maioria na Câmara dos Representantes, sendo que isso, neste momento, daria a vitória ao candidato do Partido Democrata.