Como é eleito um líder da Câmara dos Representantes?

Qual é o papel do presidente da Câmara dos Representantes dos EUA?

De uma forma geral, é a maior autoridade política e legislativa na câmara baixa do Congresso, que é composto também pelo Senado (a câmara alta). É por ele que passa a selecção das propostas de lei que chegam à fase de debate e de votação. Quem ocupa o cargo é o terceiro na linha de sucessão do Presidente dos EUA, logo a seguir ao vice-presidente do país.

Qual é a duração dos mandatos?

A eleição é feita no início de cada sessão legislativa, de dois em dois anos, em Janeiro, após as eleições de Novembro do ano anterior. Cada um dos dois partidos – o Partido Democrata e o Partido Republicano – nomeia um candidato, que tem de receber o apoio de pelo menos 218 dos 435 membros (ou a maioria absoluta dos congressistas presentes e que votem num qualquer candidato). Por força dos números, o vencedor tem sido sempre o candidato do partido que conquista a maioria nas eleições – neste caso, o Partido Republicano.

Só os congressistas podem ser candidatos?

Não. A Constituição dos EUA faz apenas referência ao método de eleição e não expressa qualquer critério de candidatura. É habitual que antigos congressistas e outras personalidades recebam alguns votos, geralmente como forma de protesto contra os candidatos oficiais. Apesar disso, todos os presidentes da Câmara dos Representantes na história dos EUA foram eleitos na condição de congressistas em exercício de funções.

É normal que haja várias rondas de votação na eleição?

Não. Das 127 ocasiões em que a Câmara dos Representantes elegeu um líder, desde 1789, apenas 14 precisaram de mais de uma ronda de votações. Antes do actual impasse, a última eleição com várias rondas aconteceu em 1923 – nesse ano, o speaker foi eleito após nove rondas. O recorde foi estabelecido em 1855-1856, quando a eleição só ficou concluída após 133 rondas de votação. Com sete votações desde terça-feira, a eleição de 2023 é já a oitava mais longa de sempre.