Abramovich transferiu quatro mil milhões para os filhos antes de ser sancionado

O oligarca russo Roman Abramovich transferiu para os filhos pelo menos quatro mil milhões de dólares, antes que lhe fossem impostas sanções na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Uma investigação do jornal The Guardian revela que a transferência, através da criação de sociedades financeiras, de parte da fortuna de Abramovich aconteceu no início de Fevereiro de 2022, três semanas antes do início da guerra no Leste europeu.

A reorganização das finanças e bens de Abramovich terá sido, por isso, reacção aos avisos de líderes ocidentais sobre a imposição de sanções aos oligarcas russos, em caso de invasão da Ucrânia.

Entre os bens entregues aos sete filhos do antigo proprietário do Chelsea, com idades entre os 9 e os 31 anos, estarão propriedades de luxo, superiates, helicópteros e aviões particulares. No total, estão avaliados em quatro mil milhões de dólares, mas é possível que a lista de transferências seja maior do que a conhecida pelo The Guardian.

Os documentos a que o jornal britânico teve acesso terão sido enviados por uma fonte anónima, e parecem ter sido obtidos num ciberataque a um provedor de serviços offshore sediado no Chipre, responsável por administrar os fundos do oligarca de nacionalidade russa, lituana, israelita e portuguesa.

Contactados pelo The Guardian, nem Roman Abramovich nem os seus filhos comentaram as alegadas transferências para fugir às sanções impostas pela União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos.