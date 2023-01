Rei da Suécia diz que é um “erro” o filho Carl Philip não ser herdeiro da coroa

Carlos XVI Gustavo da Suécia é um dos monarcas há mais tempo no trono na Europa e este ano é de festa — comemora 50 anos de reinado. Mas o início das celebrações fica marcado por uma polémica: o rei definiu a abolição da lei sálica no seu país como um “erro” e uma “injustiça” para com o filho, Carl Philip, que deixou de ser herdeiro com essa mudança. A futura rainha da Suécia é, sim, a princesa Victoria, a filha mais velha de Carlos e Silvia Sommerlath.

“Continuo a achar que ter leis que funcionam de forma retroactiva não é muito inteligente. O meu filho, o príncipe Carl Philip, já tinha nascido e, de repente, houve uma mudança que o deixou sem nada. É bastante estranho”, diz Carlos Gustavo, num documentário a propósito do jubileu de ouro, a ser exibido na televisão pública sueca SVT no próximo domingo, 8 de Janeiro. Nesta quinta-feira, excertos das declarações do rei foram avançados pela estação à imprensa.

A lei sálica de que fala o soberano foi revogada pelo Parlamento sueco em 1979. A regra determinava que só os filhos varões podiam herdar o trono, mesmo que tivesse nascido primeiro uma filha. Quando a lei mudou, Carl Philip já tinha nascido e a medida só havia de entrar em vigor dois anos mais tarde. Ou seja, durante esse tempo, o pequeno príncipe foi herdeiro do trono sueco.

Carlos Gustavo desabafa agora, mais de 40 anos depois, sobre a decisão, que descreve como “complicada” e “injusta” de tomar enquanto pai e para que precisou ter “sangue frio”. Na opinião do rei, a entrada em vigor da lei só devia ter acontecido na geração seguinte, poupando assim Carl Philip e Victoria a possíveis tensões entre irmãos.

Foto Victoria e Carl Philip com os pais em 1982 Stefan Lindblom/Casa Real Sueca

Felizmente, considera o rei, tal não aconteceu e o príncipe Carl Philip sempre aceitou a decisão sem qualquer conflito com a irmã, dois anos mais velha e que será a futura rainha da Suécia. No entanto, Carlos Gustavo não menciona o impacto que as suas declarações podem ter agora na dinâmica familiar.

O documentário da SVT marca o arranque as comemorações dos 50 anos de reinado de Carlos XVI Gustavo. Para assinalar o jubileu de ouro, a casa real sueca preparou um calendário de festejos que culmina a 15 e 16 de Setembro, datas em que aconteceu a coroação de 1973.

Um ano antes, o então príncipe tinha conhecido a alemã Silvia Sommerlath. Curiosidade: por ser filha de uma brasileira, é a única rainha europeia que fala português. Os dois conheceram-se nos Jogos Olímpicos de Munique, onde a jovem estava a trabalhar como assistente de bordo de uma companhia aérea. O casamento aconteceria quatro anos depois, a 19 de Junho de 1976, na Catedral de Estocolmo, já Carlos Gustavo era rei. A primeira filha, Victoria, nasceu em 1977. Carl Philip nasceu dois anos mais tarde e a mais nova, Madeleine, em 1982.

Polémica na monarquia

Victoria será das poucas mulheres no trono na Europa da sua geração — Leonor de Espanha é muito mais nova, tal como Catherina-Amalia dos Países Baixos. A princesa sueca assume uma postura próxima e aberta e, num documentário a propósito dos seus 40 anos, falou publicamente sobre a luta contra os distúrbios alimentares na adolescência.

Foto O casamento de Victoria em 2010 Paul Hansen/Casa Real Sueca

Em 2010, no aniversário de casamento dos pais, casou-se com Daniel Westling. São pais de Estelle, 10 anos, e Oscar, de 6, informa a página oficial da casa real. Em Fevereiro de 2022, os futuros reis publicaram um comunicado onde desmentiam as alegações da imprensa sueca de que o casamento estaria a passar por uma crise.

Já Carl Philip surpreendeu o lado mais conservador do país quando, em 2014, anunciou o seu noivado com Sofia Hellqvist — modelo e estrela de reality shows. O casamento aconteceu na capela real em Junho de 2015 e, quase dez anos e três filhos depois, a duquesa de Varmland reúne popularidade entre os suecos.

Com uma postura mais discreta, a filha mais nova dos reis, Madeleine, vive em Miami, na Flórida, EUA, com o marido Christopher O'Neill, e seus três filhos, Leonore, Nicolás e Adrienne. A ocupar a oitava posição na linha de sucessão, a princesa escolheu afastar-se do dia-a-dia da família real e é raro vê-la em eventos em representação do pai.

A lei sálica é um tema que sempre gerou polémica na monarquia. Em Portugal, as regras mudaram em 1777, para que D. Maria I pudesse subir ao trono e se evitasse um novo problema de sucessão e até possível perda de independência. É que D. José I e Mariana Vitória de Espanha tiveram quatro filhas e nenhum varão.

Gerar um herdeiro era uma angústia tão grande para a realeza que D. Maria mandou construir a Basílica da Estrela, em Lisboa, em acção de graças pelo nascimento do filho José, príncipe do Brasil, que, tragicamente, morreu antes de chegar a ser rei.