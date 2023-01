Ladrões assaltam casa e pedem ajuda à polícia para transportar bens

Martin Gonzalez-Garcia já tinha sido identificado pela polícia do condado de Polk, no estado norte-americano da Florida, depois de ter assaltado uma loja, mas antes de ser apanhado decidiu continuar os furtos. Horas depois do primeiro assalto, que aconteceu na semana passada, o homem fez-se acompanhar da namorada Liz para roubar uma habitação.

Foto Este artigo faz parte da Sextou, a newsletter do P3 com as histórias mais felizes para começares o fim-de-semana em grande. Subscreve aqui para leres mais.

Mas enquanto Martin vasculhava os pertences, Liz decidiu telefonar para o 911 (número equivalente ao 112 em Portugal) e pedir ajuda à polícia para transportar os bens que queriam roubar, escreve a agência AP.

Segundo a polícia regional, a jovem não chegou a falar com quem estava do outro lado da linha e o motivo da chamada só foi revelado mais tarde.

Ainda assim, as autoridades localizaram o número e foram até à casa. Quando chegaram, encontraram o casal em flagrante delito e reconheceram Martin, que foi imediatamente detido pelo roubo à loja e acusado de furto à residência.

Liz também foi acusada de roubo e, em conversa com os agentes, admitiu ter feito a chamada. Segundo a polícia, além de pedirem ajuda para carregar os objectos roubados, os dois assaltantes também queriam boleia até ao aeroporto para passarem o fim-de-semana em Nova Iorque.

“Os polícias ajudaram-nos com os pertences e deram-lhes boleia, mas não foi para o aeroporto... foi para [a esquadra de] Polk Pokey. Lá são bem-vindos e podem ficar durante todo o fim-de-semana. De qualquer forma, Polk Pokey é muito melhor do que Nova Iorque”, escreveu a polícia no Facebook.