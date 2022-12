Garrafa com mensagem dá à costa em Tróia: foi lançada nos EUA em 2020

Quando em 2020 um grupo de oito alunos do estado norte-americano da Carolina do Norte terminou o secundário, decidiu celebrar o feito atirando uma garrafa com uma mensagem para o oceano. A ideia foi de Charles Temple, professor de inglês na Ocracoke School, que já havia incentivado turmas de anos anteriores a fazer o mesmo durante os passeios de barco de final de ano, explicou ao The Portugal News.

Nos últimos cinco anos, os estudantes atiraram as garrafas de vidro, com as respectivas mensagens no interior, para a corrente do Golfo, no Atlântico, na esperança de um dia serem encontradas. No entanto, nunca tiveram notícias, pelo menos até à semana passada.

A mensagem da turma de 2020 deu à costa numa praia em Tróia, Setúbal, a mais de seis mil quilómetros de distância. Elena Bretan encontrou a garrafa no dia 17 de Dezembro, publicou a mensagem nas redes sociais com a fotografia dos oito alunos e uma nota com a data e a hora: 14 de Junho de 2020; 17h horas locais.

“Este é o Alan. Ele é muito trabalhador e muito bom rapaz”, lê-se num dos cantos do papel, numa mensagem escrita à mão com uma seta a apontar para o estudante em questão. A garrafa foi atirada ao mar no dia 26 de Julho de 2020.

Segundo o professor, citado pelo mesmo jornal, a garrafa pertencia a Alan Doshier, que provavelmente ainda não sabe da descoberta, uma vez que trabalha num barco de pesca nas Bahamas.