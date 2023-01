Estância de esqui na serra da Estrela abre primeiras pistas

Está aberta a temporada de esqui na serra da Estrela. Com o frio dos últimos dias, a produção de neve arrancou na única estância do país e, esta quinta-feira, abriram as duas primeiras pistas: Cântaro e Covão, “com o apoio do tapete rolante e teleski”. “Continuamos a produzir neve para abrir mais pistas amanhã”, anuncia-se na página de Facebook.

A abertura da estância de esqui na serra da Estrela chegou a estar prevista para 10 de Dezembro, mas a falta de neve e de condições meteorológicas favoráveis à produção artificial obrigaram ao adiamento do arranque da temporada, uma situação que se tem repetido nos últimos anos e que não tem concedido aberturas nas datas previstas.

No ano passado, também se esperava o início das operações para a 11 de Dezembro, mas a estância acabou por abrir só alguns dias em redor do Natal e depois no início do ano. Desta vez, a temporada arrancou mesmo já em 2023 e, se as condições meteorológicas o permitirem, deverá manter-se “até meados de Abril”.

Com temperaturas entre 1ºC e 6ºC, estão abertas a praticantes de esqui e de snowboard as pistas do Covão, com 229 metros de comprimento e um desnível de 21 metros, e a pista do Cântaro, com 155 metros de comprimento e um desnível de 22 metros, ambas consideradas “muito fáceis”. No total, a estância integra dez pistas balizadas (cinco delas com apoio de canhões de neve para produção artificial) e nove pistas naturais, que no ano passado não chegaram a ser abertas “por falta de cota de neve”.

Os preços mantém-se inalterados: a tabela marca o forfait diário a 25 euros, com equipamento a 50€ e com aula a 95€. As vendas são feitas exclusivamente online.