“Neve insuficiente”: estância de esqui da Estrela adia abertura

Esperava-se um nevão – na quarta-feira houve estradas cortadas, boas condições invernosas para a serra, e, com a ajuda das máquinas de produção de neve, que tudo estivesse em condições para estrear a temporada 21/22 da Estância de Esqui da Serra da Estrela a 11 de Dezembro. Mas a direcção do complexo decidiu adiar a abertura.

“Não será possível a abertura da estância nos próximos dias”, anuncia-se numa nota da estância. O adiamento foi decidido “face à cota de neve insuficiente e às condições meteorológicas actuais e previstas (humidade relativa alta e temperaturas positivas)”, que não “permitem a produção de neve”.

“Resta-nos pedir a São Pedro que tenhamos muita neve”, dizia à Fugas o director-geral da estância, Carlos Varandas, na semana passada. O pedido terá de aguardar pela sua aceitação mais alguns dias, e, para já, não é avançada qualquer data: “Mantemo-nos atentos e informaremos assim que exista previsão de abertura”, avança-se no Facebook.

Os últimos dois anos, com a pandemia a impor restrições, têm sido particularmente complicados: a estância esteve pouco mais de um mês aberta há dois anos e fechou no dia 13 de Janeiro de 2021, depois de menos de três semanas de actividade. “Foi tão fraco, tão fraco que praticamente só funcionámos no Natal e no Ano Novo”, dizia-nos Carlos Varandas.

Enquanto se aguarda uma melhor temporada 21/22, estão, ainda assim, à venda os forfaits e voucher, com preços que se “mantêm inalterados há quatro anos”, sublinhava Varandas: 25 euros pelo forfait diário, 50 euros com equipamento e 95 com direito a aula. Há condições especiais para compras superiores a 20 vouchers.



Embora a estância ainda não abra, sublinhe-se que “a telecadeira estará em funcionamento para passeio turístico durante sábado e domingo”.