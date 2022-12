Serra da Estrela adia abertura da estância de esqui

A abertura estava marcada para este sábado, mas ainda não vai ser desta: a abertura da nova temporada da estância de esqui da Serra da Estrela foi cancelada por agora.

"De momento não se encontram reunidas as condições para a abertura da estância no próximo dia 10 de Dezembro", informou-se esta manhã nas redes sociais da estância.

"Não há neve na serra", lamenta-se Carlos Varandas em declarações à FUGAS. "Chuva, humidade a 100%...", o que também "não permite a produção de neve", acrescenta, numa situação que se tem repetido nos últimos anos e que não tem permitido aberturas nas datas previstas. No ano passado, também se marcava a abertura para esta altura (11 de Dezembro), mas acabou por abrir só alguns dias em redor do Natal e depois no início do ano.

Por agora, não se avançam mais datas para o arranque da temporada 22/23. "Na próxima semana não será", já que a previsão é de mais chuvadas.

"Abriremos assim que possível" é a comunicação para já. Ainda assim, diz-nos Carlos Varandas, espera-se que ocorra "antes do Natal" e que, como habitualmente, mesmo que com jogos de cintura com o clima e o calendário, se mantenham as portas da neve abertas "até meados de Abril" (em redor do feriado de 25).

Quanto a quem já adquiriu forfaits, "os serviços adquiridos online não têm data e podem ser utilizados" em qualquer altura.

Com o "desejo de que venha neve", Varandas deseja também que a nova temporada permita entre 80 e 95 dias de “abertura completa”, como já referira à FUGAS.

Para tal, não se conta apenas com a neve caída do céu, mas também com a feita em terra para, pelo menos nos primeiros tempos, ter a estância e as suas pistas até 50% da operacionalidade. Na temporada anterior contabilizaram-se 83 dias com produção de neve de cultura. Com 18 pistas, ficaram nove naturais por abrir “por falta de cota de neve”.

Fica a cota da esperança, após dois anos de pandemia e de uma última temporada de parca neve.

Os preços mantém-se inalterados: a tabela marca o forfait diário a 25 euros, com equipamento a 50 e com aula a 95.