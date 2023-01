Na despedida, Galamba deixa via aberta para o futuro leilão do hidrogénio

O futuro leilão para apoiar a produção de hidrogénio verde e biometano deverá acontecer no segundo semestre.

No dia em que tomou posse como ministro das Infra-Estruturas, João Galamba viu publicada em Diário da República a sua portaria que abre caminho a um futuro leilão de biometano e hidrogénio verde no segundo semestre do ano, como forma de apoiar os produtores destes gases renováveis.