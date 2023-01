Marcelo envia eutanásia para Tribunal Constitucional

O Presidente da República não esperou para concretizar a decisão tomada. Densificação de conceitos volta a estar no cerne das dúvidas do chefe de Estado.

O Presidente da República não esperou mais do que um par de horas após a reclamação do Chega ter sido chumbada em plenário para concretizar a decisão de enviar o diploma da eutanásia para o Tribunal Constitucional (TC).

"Tendo presente que, em 2021, o Tribunal Constitucional formulou, de modo muito expressivo, exigências ao apreciar o diploma sobre morte medicamente assistida – que considerou inconstitucional – e que o texto desse diploma foi substancialmente alterado pela Assembleia da República, o Presidente da República requereu a fiscalização preventiva" do diploma acabado de receber, "para assegurar que ele corresponde às exigências formuladas em 2021", escreve o chefe de Estado na nota publicada no sítio da Presidência.

O fundamento do pedido volta a ser a apreciação de conceitos excessivamente indeterminados, como aconteceu em 2021. Em concreto, Marcelo Rebelo de Sousa pede a fiscalização preventiva da constitucionalidade das normas onde se define “doença grave e incurável” e outras, “por violação do princípio de determinabilidade da lei enquanto corolário dos princípios do Estado de direito democrático e da reserva de lei parlamentar”, considerando ainda que avaliação do TC deve ter em conta “a inviolabilidade da vida humana consagrada no artigo 24.º, n.º 1” da Constituição.

Por outro lado, o Presidente da República levou em conta o facto de não terem sido ouvidas previamente as regiões autónomas dos Açores e da Madeira na elaboração do diploma, nem este lhes fazer qualquer referência. Considera o chefe de Estado que, "de acordo com a jurisprudência constante do Tribunal Constitucional, parece não avultar, no regime substantivo do diploma, um interesse específico ou diferença particular das Regiões Autónomas", pelo que deviam ter sido auscultadas.

"Não obstante, quanto ao acesso dos cidadãos aos serviços públicos de Saúde, para a efectiva aplicação desse regime substantivo, o diploma só se refere a estruturas competentes exclusivamente no território do Continente (Serviço Nacional de Saúde, Inspecção-Geral das Actividades de Saúde, Direcção-Geral de Saúde), em que não cabem as Regiões Autónomas. O que significa que diploma complementar, que venha a referir-se aos Serviços Regionais de Saúde, que são autónomos, deverá, obviamente, envolver na sua elaboração os competentes órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira", avisa.

No requerimento enviado ao TC, o Presidente da República recorda o histórico do diploma, em particular o “chumbo” dos juízes em 2021 ao texto então aprovado por conter conceitos “excessivamente indeterminados”, como o da lesão definitiva de gravidade extrema que justificaria a morte medicamente assistida, assim como o seu veto político ao diploma reformulado meses depois, por considerar que a nova versão da lei alarga o leque das situações abrangidas pela morte medicamente assistida.

O último texto, aprovado em 9 de Dezembro no Parlamento, pretendia “sanar as contradições apontadas à versão anterior, optando por um regime menos restritivo no tocante à morte medicamente assistida não punível, ao suprimir a existência de doença fatal e a alusão a ‘antecipação da morte’”, contextualiza o chefe de Estado.

As dúvidas de Marcelo

Ora, o problema agora é que, na perspectiva de Marcelo Rebelo de Sousa, “a situação relativa à gravidade da doença legitimadora da morte medicamente assistida não punível passou a ser a de ‘doença grave e incurável’, definida como ‘doença que ameaça a vida, em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade’”.

“A dúvida que se pode suscitar é a de saber se esta nova definição, e, em particular, a alusão a ‘grande intensidade’ é de molde a corresponder à densificação e determinabilidade exigida pelo antes aludido Acórdão do Tribunal Constitucional, tendo em consideração a supressão do requisito da ‘doença fatal’ e da alusão à ‘antecipação da morte’”, elabora.

Por outro lado, considera que “parece que a exigência de verificação de situação de sofrimento de grande intensidade ocorre tanto quando exista lesão definitiva de gravidade extrema, como nos casos de doença grave e incurável”, uma vez que “quando se define ‘lesão definitiva de gravidade extrema’, não se refere o sofrimento de grande intensidade.

“É neste contexto que se afigura essencial que o Tribunal Constitucional se pronuncie quanto à questão de saber se, no quadro da opção fundamental ora assumida, o legislador cumpriu as obrigações de densificação e determinabilidade da lei, antes exigidas, ademais numa questão central em matéria de direitos, liberdade e garantias”, sublinha.

Para concluir insistindo que, “como já teve ocasião de afirmar o Tribunal Constitucional, uma indefinição conceptual não pode manter-se, numa matéria com esta sensibilidade, em que se exige a maior certeza jurídica possível”.