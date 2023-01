TAP é a companhia mais segura da Europa para 2023 (e a sexta do mundo)

Enquanto a polémica do caso TAP/Alexandra Reis continua, chegam boas notícias à companhia aérea: a TAP voltou a ser considerada a mais segura da Europa na análise anual da AirlineRatings, sendo a sexta da lista a nível mundial - uma queda de uma posição, neste caso, em relação a 2022. Ainda assim, muito à frente das companhias europeias que se seguem: é a única no top 10 e a primeira euroconcorrente só surge ao 13.º posto – a Scandinavian Air - SAS da Suécia, Noruega e Dinamarca.

O site AirlineRatings avalia companhias aéreas de todo o mundo, publicando o seu top desde 2014 e levando em conta vários critérios: acidentes nos últimos cinco anos, incidentes graves ao longo dos últimos dois anos, auditorias de órgãos governamentais e da indústria da aviação, iniciativas de segurança, idade da frota, protocolos de segurança e de covid-19. A TAP estreou-se na lista em 2020 (como 13ª da lista mundial).

Estas são as companhias que "estão na linha da frente em matérias de segurança, inovação e no lançamento de novos aviões", comenta o director do site, Geoffrey Thomas. A eleição da australiana Qantas, que destronou a "vizinha" Air New Zealand, refere-se, é a prova de que a "companhia mais antiga do mundo em operações contínuas acumulou um espantoso recorde de primeiras operações e segurança e é agora aceite como a companhia aérea mais experiente da indústria".

Lançado em 2013, o site foca-se na avaliação de padrões de segurança e de produto de 385 grandes companhias aéreas: é usado um sistema de estrelas, atribuídas de acordo com a idade da frota, o histórico de acidentes e com parâmetros de segurança definidos pela International Air Transport Association (IATA) — no que diz respeito à certificação IOSA —, pela International Civil Aviation Organization (ICAO) e pela norte-americana Federal Aviation Authority.

Eis o top 20 AirlineRatings das companhias aéreas mais seguras em 2023.