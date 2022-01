AirlineRatings: TAP considerada a companhia mais segura da Europa (e quinta do mundo)

A Air New Zealand foi colocada no topo da lista das companhias aéreas mais seguras do mundo para 2022 pela AirlineRatings, que considerou a portuguesa “líder da indústria” nos protocolos covid-19.

A TAP é a companhia aérea mais seguras da Europa para 2022, segundo o site AirlineRatings, sendo a quinta da lista a nível mundial. “Esta distinção honra-nos muito. Continuaremos a posicionar implacavelmente a segurança como prioridade máxima”, reagiu a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener.

O site Airline Ratings dedica-se a avaliar companhias aéreas de todo o mundo, tendo em consideração critérios como acidentes nos últimos cinco anos, incidentes sérios ao longo dos últimos dois anos, auditorias de órgãos governamentais e da indústria da aviação, auditorias governamentais, iniciativas de segurança, idade da frota e protocolos de segurança covid-19. A lista é publicada desde 2014 e a TAP estreou-se na lista em 2020 (foi então 13ª da lista).

De acordo com o chefe de redacção da Airline Ratings, Geoffrey Thomas, “a TAP Air Portugal tem um excelente histórico de segurança e isso não é surpreendente pois manteve a sua frota jovem e sempre procurou as melhores aeronaves e foi uma das primeiras a adoptar grandes avanços em segurança. O seu registo de incidentes nos últimos dois anos tem sido um dos melhores e a companhia aérea não sofreu uma fatalidade na era moderna. A TAP Portugal tornou-se uma referência em segurança aérea e os seus protocolos covid-19 são líderes da indústria”, conclui.

Por seu lado, Gonçalo Nápoles, safety manager da TAP, destaca o elevado compromisso ao longo de vários anos de todos os colaboradores que tornou possível alcançar este reconhecimento. A distinção, sublinha, “representa o nível de compromisso com a segurança ao longo de anos, a excelência operacional conseguida pelo trabalho de todos e é a prova de que o trabalho de gestão de risco pode ser feito em consonância com a estratégia e as necessidades de transformação da empresa”.

Lançado em 2013, o Airline Ratings avalia os padrões de segurança e de produto de mais de 400 companhias aéreas, usando um sistema de estrelas, que atribui de acordo com a idade da frota, o histórico de acidentes e com parâmetros de segurança definidos pela International Air Transport Association (IATA) — no que diz respeito à certificação IOSA —, pela International Civil Aviation Organization (ICAO) e pela norte-americana Federal Aviation Authority.