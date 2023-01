Greve parcial de professores com adesão “muito elevada” no Norte, diz sindicato

Quase todas as escolas de Vila Nova de Gaia fecharam na manhã desta terça-feira, diz presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores.

A greve parcial ao primeiro tempo lectivo de cada professor está, na manhã desta terça-feira, a ter uma “adesão muito elevada no Norte do país”, de acordo com a presidente do SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores, estrutura que a convocou. “Arrisco a dizer que durante esta manhã a adesão de professores e educadores está nos 70% no Norte”, explica Júlia Azevedo.

Os professores começaram a juntar-se cerca das 8h20 à porta das escolas de Vila Nova de Gaia, município que viu “quase todas as escolas fechadas”.

Também no Porto e em Gondomar o cenário de estabelecimentos de ensino encerrados foi similar. “É o primeiro dia de greve e as escolas ainda se estão a organizar”, ressalva.

Para esta quarta-feira, o SIPE vai reunir “centenas de professores" à entrada da Escola de Vila D’Este, em Vila Nova de Gaia.

O segundo período lectivo inicia-se esta terça-feira, mas muitos professores poderão ainda não regressar às aulas devido às greves que marcam este mês e o próximo.

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) vai também retomar a greve por tempo indeterminado que decorre desde 9 de Dezembro e que levou ao encerramento pontual de várias escolas nos últimos dias do primeiro período.

O sindicato entregou pré-avisos de greve até ao final do mês de Janeiro, que alargou também aos trabalhadores não docentes. A paralisação foi convocada em protesto contra as propostas do Governo para a revisão do regime de recrutamento, actualmente em negociação com os sindicatos, e para exigir respostas da tutela a um conjunto de outros problemas relacionados com a carreira docente e condições de trabalho.

O STOP vai organizar no dia 14 de Janeiro em Lisboa uma marcha pela escola pública.

Ainda esta terça-feira, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) tem marcada uma concentração em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa, para a entrega de 23 mil assinaturas em abaixo-assinado, no qual se rejeita a proposta apresentada pelo Governo de alteração ao modelo de colocação de professores. O abaixo-assinado já ronda as 43 mil assinaturas – anteriormente o sindicato tinha entregado outras 20 mil.

A iniciativa insere-se num conjunto de acções de lutas, algumas em convergência com outras organizações sindicais, que têm o objectivo de fazer o ME recuar nas suas intenções para o regime de concursos e abrir processos negociais para resolver problemas que têm vindo a desvalorizar a profissão.

Se, até dia 10 deste mês (na próxima semana), as exigências não forem aceites, os docentes vão acampar junto ao Ministério da Educação, entre essa data e dia 13. “Até dia 10, é o nosso prazo. Se a 10, ainda assim, não tivermos resposta, entre 10 e 13 vamos até acampar para a porta do ministério. Ficaremos lá dia e noite disponíveis para sermos chamados a qualquer momento pelo ministro para discutirmos este protocolo e discutirmos as questões do concurso”, como explicou o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, em declarações ao PÚBLICO.

Caso, mesmo assim, nada aconteça, a 16 deste mês inicia-se uma greve nacional de docentes, distrito a distrito, que se vai prolongar até 8 de Fevereiro. Para 11 de Fevereiro está marcada uma manifestação nacional, em articulação com outros sete sindicatos.